Por su trayectoria y aportación al patrimonio cultural de Oaxaca, dos destacas maestras del arte popular fueron reconocidas por fortalecer acciones que promuevan la preservación y difusión de la creatividad artesanal, en sus estilos tradicional y contemporáneo.

Elena Francisca Galán Pacheco, de San Bartolo Coyotepec, por su trabajo en barro negro, fue distinguida con la pieza Diosa Xochilquetzal, en tanto, Lilia Pascual Feliciano, de San Pedro Cajonos, Sierra Juárez, por su técnica de rebozo de rienda en seda, recibió la obra Diosa Coatlicue, en Centro Cultural San Pablo.

Premian trayectoria de artesanas de barro negro y seda de rienda en Oaxaca

"Barro negro y seda de rienda: Técnicas que dan identidad a Oaxaca"

Las piezas de Coatlicue y Xochiquetzal, deidades de la mitología azteca que representan facetas opuestas pero complementarias de la feminidad y la naturaleza, son de la autoría de José Francisco, Fran García, de Ocotlán de Morelos elaboradas en barro policromado.

Asistieron a la ceremonia Carlomagno Pedro Martínez, director del Museo Arte Popular de Oaxaca (Meapo) y representantes de la Fundación Alfredo Harp Helú, asociación que entregó un incentivo a las galardonadas.

Premian trayectoria de artesanas de barro negro y seda de rienda en Oaxaca

“Conozcamos los caminos de estas artes populares a partir de lo que entregan a nuestros sentidos: forma , textura y color”, comentó.

Este reconocimiento puso en valor el talento, la creatividad y la herencia cultural que resguardan las artesanas oaxaqueñas, reafirmando el compromiso de las instituciones culturales con la protección de las tradiciones que dan identidad al estado.