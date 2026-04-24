Realizan hallazgo milenario en La Paz

LA PAZ.–Un entierro prehispánico individual con materiales líticos y restos de moluscos fueron hallados en La Paz Baja California Sur, informó el Centro INAH de la capital surbajaliforniana.

La dependencia estatal indicó que el descubrimiento del entierro se realizó en la zona conocida como El Conchalito.

Todo comenzó cuando la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desapariciones Forzadas de Personas del estado de Baja California Sur atendió una denuncia en la que se reportó el hallazgo de restos óseos en la calle Brecha California, entre Politécnico Nacional y Tesoro, en la colonia La Posada, de esta ciudad.

INAH Halla entierro prehispánico milenario en El Conchalito, La Paz Especial

Al realizar las primeras investigaciones, los especialistas se percataron de que el hallazgo no correspondía a un cuerpo de reciente desaparición, sino a un asunto arqueológico.

Ante tal circunstancia, se dio aviso a la dirección del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia en la entidad, el cual comisionó a personal especializado para realizar las investigaciones arqueológica y antropológica, así como para hacer el registro e identificación de los restos óseos y materiales culturales correspondientes.

El personal de investigación, conformado por arqueólogos y un antropólogo, ubicaron el lugar, en la playa conocida como El Conchalito.

INAH Halla entierro prehispánico milenario en El Conchalito, La Paz Especial

Según los expertos el sitio arqueológico fue utilizado como campamento habitacional al aire libre a lo largo de dos grandes épocas: la primera entre los años 2300 y 1200 a.C., y la segunda entre los años 1200 a.C. y 1700 d.C., donde se ubicó una fuerte presencia de los pueblos nómadas guaycura y pericú, que se extinguieron ante la colonización del antiguo territorio peninsular.

Los restos fueron trasladados a el Centro INAH de La Paz donde continúan con su limpieza y tratamiento arqueológico, a fin de recabar mas información antropológica de estos grupos asentados en la Península de Baja California.