Publican edición facsimilar de la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana

La tercera edición de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz que la escritora novohispana sor Juana Inés de la Cruz (ca.1651-1695) escribió en 1691, pero que se publicó hasta 1700 en Madrid en Fama y obras póstumas del Fénix de México, es uno de los tesoros de la Décima Musa que resguarda la Biblioteca Cervantina del Tec de Monterrey.

“La tercera edición vio la luz en 1701 en Barcelona, esta es la que tenemos. La segunda salió en Lisboa, también en 1700. Eso habla del enorme éxito que tenía sor Juana. Pues, a pesar de ser una publicación póstuma, cinco años después de su fallecimiento, en un año se editó tres veces. Pero también en vida fue una escritora bestseller”, afirma en entrevista Ana Laura Santamaría.

La directora de la Cátedra Alfonso Reyes del Tec de Monterrey explica que, para conmemorar los 330 años de la muerte de la monja jerónima, en 2025, surgió la idea de hacer una edición facsimilar. “Es la primera. No habíamos hecho ninguna de los tesoros del Tec. Esperamos que sea la primera de toda una colección”.

Detalla que la propuesta vino de la investigadora Sara Poot Herrera, especialista en la vida y obra de la poeta, quien es miembro del consejo consultivo de la Cátedra.

“Propuso la ‘Respuesta a Sor Filotea de la Cruz’ por la enorme fuerza contemporánea que tiene el texto, los datos autobiográficos que nos aporta y la inteligencia en la redacción de argumentos”.

Este texto de Sor Juana Inés de la Cruz fue escrito en 1691. Foto: Cortesía Tecnológico de Monterrey.

La edición facsimilar de la “Respuesta…, escrita como contestación a las recriminaciones que le hizo a Sor Juana el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, se divide en dos partes.

“Una ofrece el facsimilar tal cual, es decir, la experiencia del texto antiguo, para que el lector pueda ver cómo está, con sus anotaciones y su tipografía. Y la otra es una especie de edición espejo, porque en la página contigua está redactada en un español contemporáneo, que permite su fácil lectura. La experiencia es doble”, señala.

La obra, realizada en coedición con el Fondo Editorial Nuevo León, se presentará hoy en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.