La vida secreta de la literatura llega al Museo Franz Mayer

El videasta turco Ali Kazma (Turquía, 1971) presenta, por primera en México, seis piezas audiovisuales, a manera de multidocumentales íntimos, que exploran el universo de la escritura, la edición y el coleccionismo, a partir de figuras de las letras como Alberto Manguel y Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura.

La muestra, que abrirá hoy en el Museo Franz Mayer en el marco del Día Mundial del Libro, lleva por título Oficios de la tinta: Ali Kazma, revela gestos, ritmos y oficios que hacen posible que una historia llegue a manos de los lectores.

Además, explora espacios como talleres, bibliotecas y archivos para mostrar el lado más íntimo de la cultura escrita, desplazando la mirada del libro como objeto hacia las condiciones que lo hacen existir.

En esta exhibición lo que pueden ver es mi intento por crear obras sobre cómo construimos el mundo intelectualmente, a través de la literatura”, explicó ayer Ali Kazma durante un recorrido previo.

Y agregó: “Aquí verán seis propuestas que buscan captar el proceso del pensamiento, la literatura, la escritura, la imprenta, la creación de libros y la representación de las ideas, aunque a lo largo de varios años he realizado unos 15 o 20 ejercicios de este tipo”.

Del tal suerte que Oficios de la tinta centra su atención en los procesos en torno al libro: la dedicación, la repetición, la concentración y el tiempo que implica cada etapa de su creación en un contexto marcado por la inmediatez digital.

El videasta Ali Kazma expone por primera vez su trabajo en México. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

La primera pieza es Una casa de tinta (2023), un tríptico de video HD con sonido que centra la mirada en el estudio de Orhan Pamuk, en Estambul, en el cual Kazma registra todo lo que no se aprecia a simple vista.

La segunda pieza es Alberto Manguel en Lisboa que registra la biblioteca del autor, integrada por 50 mil libros.

Oficios de la tinta: Ali Kazma, del viernes 24 de abril al 30 de agosto en el Museo Franz Mayer.