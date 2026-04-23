Entre libros y dolor: inicia la 18 Fiesta del Libro y la Rosa con historias que sacuden a México

En medio de un país marcado por la crisis de desapariciones y la impunidad, la edición número 18 de la Fiesta del Libro y la Rosa arrancó con un mensaje contundente: la literatura no solo cuenta historias, también confronta realidades.

Durante la ceremonia inaugural en el Centro Cultural Universitario, la escritora Rosa Beltrán destacó el poder de las letras como un espacio para imaginar soluciones en tiempos complejos.

Vemos en la literatura una herramienta poderosísima para construir la paz. En este momento, por lo menos, para discutir cómo sería posible esta gran utopía.

La también coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM subrayó que el contexto actual exige abrir conversaciones urgentes sobre las distintas formas de violencia.

Lo urgente tiene que ver con las violencias de todo tipo: sociales, económicas, domésticas; en todo el mundo, pero especialmente en México. Las desapariciones, la impunidad.

Fiesta del Libro y la Rosa Alejandro Aguilar

Un evento masivo que apuesta por el diálogo

Acompañada por Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, Beltrán anunció el inicio de uno de los encuentros editoriales más importantes del país.

La Fiesta del Libro y la Rosa se llevará a cabo hasta el 26 de abril con una oferta cultural que incluye más de 500 actividades, entre presentaciones editoriales, conferencias, lecturas y talleres. Además, el público podrá recorrer 183 stands con cerca de 19 mil títulos provenientes de 64 dependencias universitarias.

Este encuentro no solo celebra la literatura, sino que la posiciona como un punto de encuentro entre autores, lectores y problemáticas sociales.

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Desapariciones: el eje que marcó la inauguración

El momento más impactante de la jornada inaugural llegó con el conversatorio “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, encabezado por las escritoras Dolores Reyes y Brenda Navarro.

Ambas autoras han explorado en sus obras el dolor y la ausencia que dejan las desapariciones en América Latina, tema que hoy resuena con fuerza en México.

Reyes, autora de Cometierra, compartió su visión sobre el impacto emocional que busca generar con su narrativa:

Me interesa la literatura que me atraviesa, que me rompe, que me hace llorar, que me hace, incluso, transformar ideas previas.

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La escritora explicó que su interés por abordar las desapariciones surge de la necesidad de sensibilizar a la sociedad.

Quiero que este problema nos conmueva, que no digamos nunca más ‘a mí no me pasó’. Nos pasa a todos, porque el costo de esas desapariciones, de esas vidas silenciadas, implica el resultado de las sociedades que estamos viviendo.

Las voces que incomodan al Estado

Por su parte, Brenda Navarro, autora de Casas vacías, ofreció una reflexión contundente sobre el papel de las madres buscadoras en México y su impacto político.

Las madres buscadoras han puesto en jaque al Estado mexicano; le han dicho ‘tu sistema de justicia no funciona’. Ellas no van con teorías, van con el cuerpo mostrando su existencia.

La autora fue más allá al señalar que la violencia en la región tiene un fuerte componente de género.

En Latinoamérica, las mujeres estamos poniendo el cuerpo, estamos sufriendo las violencias, estamos siendo desaparecidas, incluso con el cuerpo presente. Empieza con el cuerpo de una mujer y termina con todo un Estado.

Sus palabras resonaron entre los asistentes, evidenciando que la literatura puede convertirse en una forma de denuncia colectiva.

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Narrar lo innombrable

El cierre del conversatorio dejó una idea clara: la literatura tiene la capacidad de nombrar aquello que muchas veces la realidad silencia.

La literatura provoca una conversación, genera un diálogo, nombra lo que no existe”, concluyó Navarro.

En un país donde miles de historias permanecen sin respuesta, eventos como la Fiesta del Libro y la Rosa buscan abrir espacios para la memoria, la reflexión y la exigencia social.

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Más allá de los libros: una invitación a cuestionar

La edición 2026 de este encuentro literario no solo reúne a lectores y autores, sino que plantea una pregunta urgente: ¿qué papel puede jugar la cultura en la reconstrucción del tejido social?

A través de sus actividades, la UNAM apuesta por convertir la literatura en un puente entre el dolor y la esperanza, entre la denuncia y la acción.

Porque, como quedó claro en su inauguración, leer también puede ser una forma de resistir.