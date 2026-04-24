¿Cuántas obras de Leonora Carrington hay en México y dónde verlas?

Hablar de Leonora Carrington es adentrarse en un universo donde lo fantástico, lo místico y lo femenino conviven en perfecta armonía. Considerada una de las figuras más influyentes del surrealismo, la artista nacida en Inglaterra encontró en México su hogar definitivo desde 1942, país donde desarrolló gran parte de su obra y dejó un legado que hoy puede disfrutarse en distintos espacios culturales.

Pero, ¿cuántas piezas dejó Carrington en México y dónde puedes verlas? Aquí te contamos todo para que armes tu próxima ruta cultural.

¿Cuántas obras realizó Leonora Carrington?

Leonora Carrington desarrolló gran parte de su carrera en territorio mexicano. Se estima que produjo alrededor de 200 pinturas y 68 esculturas, además de incursionar en litografías, textiles y escenografías. Esta vasta producción la posiciona como una de las artistas más prolíficas del surrealismo en América Latina.

La artista produjo alrededor de 200 pinturas y 68 esculturas a lo largo de su carrera. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Gran parte de su obra se encuentra distribuida en museos, galerías y espacios públicos, especialmente en la Ciudad de México, aunque también destaca el museo dedicado a su trabajo en San Luis Potosí.

¿Dónde se encuentran las obras de Leonora Carrington?

Museo de Arte Moderno

Ubicado en el Bosque de Chapultepec, este recinto resguarda alrededor de 10 obras de Carrington, entre pinturas, esculturas y litografías. Aquí puedes encontrar piezas como ‘The Three Ratcomin’ (1954), una obra que refleja su interés por la alquimia y la mitología, así como esculturas en bronce como ‘Cuculati’, inspiradas en figuras místicas de la tradición celta.

También destaca el óleo ‘Y entonces se apareció la hija del minotauro’, donde la artista incorpora elementos personales en una escena cargada de simbolismo.

El Museo de Arte Moderno resguarda algunas de sus piezas más representativas. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Museo Nacional de Antropología

En este icónico museo se encuentra el mural ‘El mundo mágico de los mayas’ (1963), una obra monumental de más de cuatro metros de largo. Aquí, Carrington plasma su interpretación de la cosmovisión maya, inspirada en su contacto con comunidades tzotziles y tzeltales en Chiapas.

El mural está dividido en tres niveles —inframundo, tierra y cielo— y ofrece una lectura visual compleja sobre mitos, espiritualidad y tradición indígena.

El Museo Nacional de Antropología alberga su mural “El mundo mágico de los mayas”. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Museo de Arte de la SHCP

Ubicado en el Antiguo Palacio del Arzobispado, este museo alberga ocho esculturas de la artista. Entre ellas destaca ‘The Palmist’, una imponente pieza de bronce de más de dos metros de altura, considerada una de sus obras monumentales más importantes en la última etapa de su vida.

El Museo de Arte de la SHCP exhibe esculturas monumentales de la artista. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Museo del Metro

Sí, el metro también es una galería. En la estación Mixcoac de la Línea 12 puedes encontrar obras de Carrington junto a otros grandes artistas mexicanos. Este espacio acerca el arte surrealista a la vida cotidiana de miles de usuarios.

Universidad Autónoma Metropolitana

La muestra ‘Leonora Carrington. Imaginación abierta al tiempo’ reúne 34 esculturas creadas entre 1999 y 2010. Estas piezas exploran seres mitológicos y metáforas que reflejan su universo creativo, ofreciendo una experiencia inmersiva para quienes buscan conocer su obra tridimensional.

La Universidad Autónoma Metropolitana presenta exposiciones de su obra escultórica. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Galería de Arte Mexicano

Este emblemático espacio del arte moderno resguarda obras como ‘Brings Rain’ (1968), una pieza que evidencia la fascinación de Carrington por la naturaleza y lo esotérico.

Paseo de la Reforma

Aquí se encuentra la escultura Cocodrilo o La barca-lagarto, una obra monumental de ocho metros de largo hecha en bronce. Con sus figuras fantásticas, transforma el espacio público en una extensión del surrealismo.

Esculturas como “Cocodrilo” pueden admirarse en Paseo de la Reforma. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Calle de Guatemala

A espaldas de la Catedral Metropolitana se ubica la banca-escultura ‘Ya no hay lugar’, una pieza que forma parte del proyecto urbano “Diálogo de bancas”. Esta obra conecta directamente con la vida cotidiana de los transeúntes, convirtiendo el arte en una experiencia accesible.

La banca-escultura “Ya no hay lugar” se ubica en el Centro Histórico. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Museo Leonora Carrington

Aunque la Ciudad de México concentra una gran parte de su obra, el mayor acervo se encuentra en el Museo Leonora Carrington. Este recinto alberga la colección más amplia de esculturas, joyas y grabados de la artista, siendo una parada obligada para los verdaderos amantes del surrealismo.

El Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí alberga la colección más amplia de su obra. Cortesía leonoracarrington.com.mx

Leonora Carrington no solo dejó obras, dejó un universo. Su capacidad para mezclar lo fantástico con lo cotidiano, lo femenino con lo místico, la convirtió en una figura única. Hoy, su legado sigue vivo en museos, calles y espacios públicos de México.

Explorar sus piezas es, en muchos sentidos, abrir la puerta a otra realidad. Una donde los animales hablan, los sueños toman forma y la imaginación sigue siendo el lenguaje más poderoso.