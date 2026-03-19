Entre la manzanilla y el repicar de las campanas, una de las tradiciones más importante de Semana Santa sucede: la visita de las 7 casas. Si te encuentras en la CDMX, existen iglesias, que además de horrarte pasos, te sorprenderán con su belleza.

De acuerdo con registros de la Arquidiócesis de México, esta práctica de Semana Santa simboliza el acompañamiento a Jesús en los siete tribunales que visitó antes de la crucifixión.

Más allá del fervor religioso, este recorrido es una validación de la riqueza patrimonial de la capital, donde convergen el barroco novohispano y el neoclásico en un perímetro que resguarda algunas de las joyas sacras más importantes del continente.

Iglesias en el centro histórico de la CDMX para hacer la visita de las 7 casas Instagram

El origen de una tradición: ¿Por qué se visitan siete templos?

La tradición de "las siete casas" no es un capricho numérico, sino una narrativa de lealtad. El recorrido emula los trayectos de Jesús desde el Huerto de los Olivos hasta el Calvario. Es una forma de oración itinerante que, en el corazón de México, adquiere un matiz de identidad profunda.

La ironía de este paseo reside en que, mientras la ciudad se detiene por el asueto, el primer cuadro hierve con una energía silenciosa. Miles de fieles y curiosos se desplazan entre retablos bañados en oro y muros que han sobrevivido a sismos e inundaciones, buscando en cada estación un momento de introspección que la velocidad de la vida moderna suele negarnos.

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Las paradas obligatorias en el corazón de la capital

Seleccionar solo siete templos entre las decenas que existen en el primer cuadro es una tarea que requiere tanto fe como estrategia logística. Es una de las zonas con mayor densidad de edificios religiosos en el mundo, lo que facilita completar el circuito a pie.

1. Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Es el punto de partida natural. Esta mole de cantera gris no solo es la sede de la Arquidiócesis, sino el máximo ejemplo del barroco y neoclasicismo en América. Entrar aquí es sentir el peso de los siglos; el Altar de los Reyes es, por sí mismo, una razón para iniciar el recorrido bajo sus naves monumentales.

2. Templo de la Enseñanza (Nuestra Señora del Pilar)

Ubicada en la calle de Donceles, esta es una de las iglesias más bellas y menos mencionadas. Su fachada barroca es una filigrana de piedra. Una joya escondida que ofrece un ambiente de recogimiento ideal para la segunda o tercera estación, lejos del tumulto de la plaza principal.

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3. Templo de San Francisco

Lo que hoy queda del que fuera el convento más grande de la Nueva España es una fachada churrigueresca impresionante en la calle de Madero. Al entrar, el contraste entre el bullicio comercial del exterior y la paz del recinto subraya la función del templo como un oasis urbano.

4. Iglesia de la Profesa (San José el Real)

Famosa por su pinacoteca y su papel en la consumación de la Independencia, La Profesa destaca por su elegancia neoclásica. Es una parada obligatoria para quienes buscan profundidad histórica. Aquí, la visita de las siete casas se convierte en un diálogo con los fantasmas del México decimonónico.

5. Templo de Santo Domingo

Ubicado en la plaza homónima, este templo es el último vestigio del esplendor dominico en la zona. Su fachada es un ejemplo perfecto del barroco sobrio. Es uno de los puntos más concurridos durante el Jueves Santo debido a su ubicación estratégica y la amplitud de su plaza, que permite el flujo de procesiones.

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6. Templo de San Hipólito y San Casiano

Aunque es mundialmente conocido por el culto a San Judas Tadeo, su importancia histórica es fundacional, ya que se construyó para conmemorar la caída de Tenochtitlan. Visitarlo durante la Semana Santa es enfrentarse a la devoción popular más vibrante y ecléctica de la ciudad.

La séptima casa: El cierre del círculo espiritual

Para concluir la visita de las siete casas, muchos eligen el Templo de Santa Inés o la Iglesia de San Felipe Neri. El objetivo es encontrar un espacio que permita la reflexión final antes de la solemnidad del Viernes Santo.

Este paseo cultural permite apreciar detalles que el habitante promedio ignora: el hundimiento diferencial de los edificios, la mezcla de estilos y la persistencia de una fe que se niega a desaparecer en la era digital.

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Consejos para una visita exitosa en Semana Santa

Para aprovechar al máximo las iglesias en el centro histórico de la CDMX, considera lo siguiente:

Mapa en mano: Aunque los templos son visibles, trazar una ruta lógica (por ejemplo, de Madero hacia Santo Domingo) evita dar vueltas innecesarias.

Aunque los templos son visibles, trazar una ruta lógica (por ejemplo, de Madero hacia Santo Domingo) evita dar vueltas innecesarias. Respeto al culto: Evita tomar fotografías con flash durante las ceremonias.

Evita tomar fotografías con durante las ceremonias. Hidratación y paciencia: Las filas para entrar a algunos templos, como la Catedral, pueden ser largas.

Guía de direcciones: Ruta de las 7 iglesias en el Centro Histórico

Para que tu recorrido por las iglesias en el centro histórico de la CDMX sea fluido y no pierdas detalle de la visita de las 7 casas, aquí tienes la ubicación exacta de cada recinto:

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ubicación: P.za de la Constitución S/N, Centro Histórico (Frente a la Plancha del Zócalo). Templo de la Enseñanza (Nuestra Señora del Pilar). Ubicación: Calle de Donceles 102, entre República de Argentina y República de Brasil. Templo de San Francisco. Ubicación: Av. Francisco I. Madero 7, casi esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas. Iglesia de la Profesa (San José el Real). Ubicación: Calle de Isabel la Católica 21, esquina con la calle peatonal de Madero. Templo de Santo Domingo. Ubicación: República de Brasil S/N, frente a la Plaza de Santo Domingo y el Antiguo Palacio de la Inquisición. Templo de San Hipólito y San Casiano. Ubicación: Av. Hidalgo 107, esquina con Paseo de la Reforma (frente a la Alameda Central). Templo de Santa Inés. Ubicación: Calle de la Moneda 26, a unos pasos del Museo Nacional de las Culturas y el Palacio Nacional.

El valor de este recorrido reside en la validación de nuestra herencia. No es solo un acto religioso, es un reconocimiento a la ingeniería y el arte que sostienen la identidad de la Ciudad de México.