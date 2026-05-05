Materia oscura da a Jorge Fernández Granados premio internacional en España

El poeta mexicano Jorge Fernández Granados recibirá el próximo 9 de mayo el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros por su libro Materia oscura, en el municipio de Fuente Vaqueros, Granada, cuna de Federico García Lorca.

El volumen, publicado por la editorial Valparaíso, integra una treintena de poemas e incluye una nota preliminar del poeta chileno Raúl Zurita, en la que habla del galardonado.

Estamos hablando de un libro extraordinario: Materia oscura, de Jorge Fernández Granados. Creador de una nueva objetividad, el autor nos hace ver que la noche que miramos es una noche de hecho infinita, rodeada de una materia oscura, impenetrable, que ocupa 96% del cosmos, que lo atraviesa todo y de la que no sabemos absolutamente nada, salvo que sin ella nada se explica”.

Materia oscura, de Jorge Fernández Granados, fue publicado por editorial Valparaíso. Foto: Cortesía Editorial Valparaíso.

“El premio es la publicación de la obra en la editorial Valparaíso, de España, y la oportunidad de participar en el XXII Festival Internacional de Poesía de Granada”, comentó en entrevista Fernández Granados.

Y aunque la noticia fue difundida desde hace varias semanas, reconoce: “Me siento muy contento por el reconocimiento, porque tiene un significado emblemático, el cual abarca muchos años de trabajo, por el peso que para mí tiene la obra de Federico García Lorca, la poesía española en general y porque esto viene a hablar de toda la lengua hispana”, aseguró. Materia oscura, destacó el autor,

forma parte de una trilogía que tiene como fondo conceptual el tema de la ciencia, es decir, lo que atañe a la física, la biología, la neurología y que, desde mi punto de vista, nos han cambiado los paradigmas con los que percibimos el significado del arte”, expuso.

Además, aseveró que este puñado de poemas ronda muchas de sus obsesiones: “Primero, tienen algo que ver con el tiempo, la memoria, el recuerdo y pequeños homenajes a esos seres de lo cotidiano, desde lo trascendente, porque son temas de la vida interior y de la relación que cada individuo establece con lo más íntimo y con los límites de su propia conciencia.

Cartel del Festival Internacional de Poesía de Granada Foto: Especial

“Y en la segunda parte del libro hay un diálogo con autores que para mí son entrañables, como Omar Khayyam, Paul Celan, Ósip Mandelstam, Alejandra Pizarnik, y una especie de epígrafes que nacen como un diálogo con un autor para mí muy querido, aunque es de otro ámbito: H.P. Lovecraft”, explica.

Finalmente, Fernández Granados detalló que, como parte de este viaje, mañana participará en un coloquio-recital junto a los poetas Mohamed Amin, William González, José María García Linares y Carmen Palomo Pinel.

El jueves 7 de mayo estará en una lectura individual, donde hablará de la obra premiada, y el próximo lunes ofrecerá una lectura en el Instituto Cultural de México en España, al lado de los poetas Claudia Posadas y Jorge Valdés Díaz-Vélez.