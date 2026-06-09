¿Dónde visitar a San Judas Tadeo en CDMX? Estos son los templos más importantes

San Judas Tadeo es uno de los santos más venerados por millones de fieles en México. Cada día 28 del mes, cientos de devotos acuden a sus templos para agradecer los milagros recibidos, pedir ayuda en momentos difíciles o simplemente fortalecer su fe.

En la Ciudad de México existen recintos dedicados al llamado "santo de las causas difíciles y desesperadas", lugares que se han convertido en puntos de encuentro para quienes mantienen una profunda devoción hacia él.

Si estás buscando dónde visitar a San Judas Tadeo en la CDMX, estos son algunos de los templos más importantes dedicados a su culto.

¿Dónde está la iglesia de San Judas Tadeo CDMX?

Sin duda, el Templo de San Hipólito, ubicado en el Centro Histórico, es el recinto más representativo para los devotos de San Judas Tadeo. Cada día 28 de mes, miles de personas llegan para asistir a misa, agradecer favores recibidos y encomendar nuevas peticiones.

La devoción a San Judas Tadeo en este templo comenzó a fortalecerse a partir de la década de 1950, cuando los sacerdotes claretianos acondicionaron una capilla dedicada al santo. Desde entonces, se ha convertido en uno de los sitios religiosos más visitados de la capital.

Cada 28 de octubre, fecha en que la Iglesia Católica celebra a San Judas Tadeo, entre 50 mil y 90 mil personas acuden a este templo. Muchos llegan portando imágenes del santo, vistiendo túnicas verdes y amarillas o cumpliendo alguna manda como muestra de agradecimiento.

Ubicación: Zarco 12, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Se encuentra a unos pasos de la estación Hidalgo del Metro.

Iglesia de San Juditas: templos en CDMX dedicados a este santo Foto: Cuartoscuro.com

Parroquia Santuario de San Judas Tadeo en Cuemanco

Otro de los espacios dedicados a este santo es la Parroquia Santuario de San Judas Tadeo, ubicada en la zona de Cuemanco.

Este recinto fue inaugurado en 2025 y nació como un nuevo punto de encuentro para los fieles que profesan una especial devoción hacia el santo. La ceremonia de apertura fue presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México.

Desde entonces, el santuario recibe a creyentes que buscan un lugar para orar, participar en las celebraciones litúrgicas y agradecer los favores atribuidos a San Judas Tadeo.

Ubicación: Calzada del Hueso 1071, colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Capillas dedicadas a San Judas Tadeo

Además de los templos oficiales, en distintas colonias de la capital existen capillas y altares colocados por vecinos en honor a San Judas Tadeo.

En estos espacios comunitarios también se realizan rosarios, misas y celebraciones especiales, principalmente cada día 28 del mes. En algunos casos, los festejos incluyen música, convivios y expresiones de agradecimiento que reflejan el profundo arraigo que tiene esta devoción entre las familias mexicanas.

Iglesia de San Juditas: templos en CDMX dedicados a este santo Foto: Cuartoscuro.com

La figura de San Judas Tadeo continúa siendo una de las más queridas por los creyentes, quienes mes con mes acuden a sus templos para renovar su fe, agradecer los milagros recibidos y encontrar esperanza en medio de las dificultades.