¿Qué se le pide a San Judas Tadeo? El origen de la celebración y por qué lo veneran cada día 28

Cada año, decenas de feligreses acuden al Templo de San Hipólito para agradecer, pedir un favor o cumplir alguna manda. La devoción por San Judas Tadeo se ha convertido en una de las más fuertes entre los creyentes en México, pero ¿sabías cuál es el origen de esta celebración y por qué se conmemora cada día 28?

Esta tradición es muy importante en el país. Tan solo el Templo de San Hipólito, también conocido como templo de San Judas Tadeo, recibe cada mes a miles de peregrinos. En su día principal, el 28 de octubre, llegan más de 50 mil personas para rendir homenaje al llamado santo de las causas difíciles.

Si alguna vez te has preguntado por qué se celebra a San Judas Tadeo o de dónde surge esta devoción, aquí te contamos más sobre su origen y significado.

¿Qué te protege San Judas?

San Judas Tadeo es uno de los santos más reconocidos dentro de la Iglesia católica por su intercesión en causas difíciles o desesperadas.

De acuerdo con la tradición, fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Por ello, muchos creyentes recurren a él cuando atraviesan momentos complicados, como crisis económicas, problemas laborales, enfermedades, conflictos familiares o situaciones legales.

Con el paso del tiempo, su figura se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes enfrentan situaciones consideradas imposibles.

¿Por qué el 28 de cada mes se celebra a San Judas Tadeo? Foto: Canva

¿Cuál es el origen de la celebración de San Judas Tadeo?

En los Evangelios de Mateo y Marcos, este apóstol aparece con el nombre de “Tadeo”. Según la tradición oriental, Judas predicó el evangelio junto con Simón el Cananeo en regiones como Siria y Asia Menor.

Otra de las historias más conocidas sobre su popularidad proviene de Santa Brígida de Suecia, quien, según la tradición, recibió una revelación en la que Jesús le pidió acudir a San Judas Tadeo cuando se necesitaran favores considerados imposibles.

Este hecho fortaleció su fama como el santo al que se le pide ayuda en momentos desesperados.

¿Por qué el 28 de cada mes se celebra a San Judas Tadeo? Foto: Canva

¿Cuándo es el verdadero día de San Judas Tadeo?

El 28 de octubre es el día oficial dedicado a San Judas Tadeo dentro del calendario católico. En esta fecha, miles de fieles acuden a iglesias y santuarios para agradecer o pedir su intercesión.

Uno de los puntos más concurridos es el Templo de San Hipólito, en la Ciudad de México, donde los devotos llegan con imágenes del santo, veladoras, flores e incluso música y danzas como muestra de fe.

Sin embargo, la devoción no se limita solo a esa fecha. Cada día 28 del mes también se realizan celebraciones y visitas al templo, por lo que a lo largo del año miles de personas acuden para cumplir promesas o pedir ayuda.

San Judas Tadeo se ha convertido en uno de los santos más venerados en México. Su imagen es muy querida por los fieles, quienes lo consideran un intercesor poderoso ante situaciones complicadas.

¿Por qué el 28 de cada mes se celebra a San Judas Tadeo? Foto: Canva

Con el paso de los años, esta celebración ha crecido cada vez más, consolidándose como una de las expresiones de fe más importantes entre los creyentes, especialmente en lugares como el Templo de San Hipólito, donde la devoción se hace visible mes con mes.