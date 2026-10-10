Gratte Ciel despliega su danza aérea en la UNAM

La compañía francesa Gratte Ciel presenta hoy a las 13:00 y a las 18:00 horas la instalación RoZéo, en la Explanada de La Espiga en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. En esta propuesta escénica, acróbatas suspendidos sobre varillas metálicas oscilan suavemente y danzan en el aire mientras interactúan con el paisaje. Las intérpretes, que se presentan con el torso desnudo, evocan imágenes de pastoras, brujas, sacerdotisas o amazonas.

RoZéo también se presentará en Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino con cuatro funciones el 17 y 18 de octubre en la Plaza Allende. Tomada de IG@Francis-BEDDOK

RoZéo también presentará cuatro funciones en el Festival Internacional Cervantino.