Gratte Ciel despliega su danza aérea en la UNAM
La compañía francesa presenta RoZéo, una instalación escénica con acróbatas suspendidas que danzan en el aire e interactúan con el paisaje.
La compañía francesa Gratte Ciel presenta hoy a las 13:00 y a las 18:00 horas la instalación RoZéo, en la Explanada de La Espiga en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. En esta propuesta escénica, acróbatas suspendidos sobre varillas metálicas oscilan suavemente y danzan en el aire mientras interactúan con el paisaje. Las intérpretes, que se presentan con el torso desnudo, evocan imágenes de pastoras, brujas, sacerdotisas o amazonas.
RoZéo también presentará cuatro funciones en el Festival Internacional Cervantino.