'México Canta' llega a 7 semifinalistas mexicanos; sean un ejemplo, les pide Sheinbaum

Al presentar en Palacio Nacional a los siete semifinalistas mexicanos del concurso “México Canta”, en su edición 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que uno de los objetivos de la iniciativa binacional es que la música sea parte de la vida, a través de narrativas que no hacen apología a la violencia.

“Esto es México Canta y ha sido algo muy hermoso, muchísimos jóvenes. Y recuerden que lo importante de este concurso es que todos ellos sean ejemplo para otros jóvenes. Que la música, la cultura, el arte, el deporte, el amor sean parte de la vida y no la violencia, es parte del programa por la paz y contra las adicciones”, expresó.

Desde el Salón Tesorería, la Jefa del Ejecutivo señaló que, México Canta busca ser un punto de partida para un mayor florecimiento de la música mexicana y para que muchos cantantes e intérpretes puedan desarrollarse en el país.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que en la presente edición se obtuvieron 16 mil 289 registros: de México los estados con mayor participación son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Durango, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa. Mientras que de Estados Unidos son California, Texas, Illinois, Arizona, Colorado, Nevada, Georgia, Washington, Nueva York y Florida.

Los siete mexicanos seleccionados son: Grecia Delgado, de Abasolo, Tamaulipas; Fátima Cuevas, de Guadalupe, Nuevo León; Isabel Piñeyro Acuña, de Mérida, Yucatán; José Emiliano Macías, de Tlaquepaque, Jalisco; Bilhan Israel Morales, de Torreón, Coahuila; Luna Jiram López, de Zacatepec, Morelos, y Bryan Soto de Clave 57, de Valle de Chalco, Estado de México.

La titular de Cultura informó que las semifinales se realizarán el próximo domingo 23 de agosto en el Teatro Orpheum en Los Ángeles, California, a las 19:00h, tiempo del centro, y el domingo 30 en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa, a las 19:00h, tiempo del centro. Mientras que la Gran Final será el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.