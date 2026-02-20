Fiesta de los Papalotes 2026 en Querétaro: fechas, precios y sede

La Fiesta de los Papalotes regresará en 2026 a Tequisquiapan para celebrar su octava edición con una novedad inédita en el estado de Querétaro: la incorporación de papalotes gigantes con iluminación que podrán apreciarse al atardecer.

El evento se realizará durante los fines de semana del 21 y 22, así como del 28 de febrero y 1 de marzo, en la sede habitual de Cava Bocanegra, espacio que recibirá nuevamente a familias y visitantes.

La organización confirmó que esta edición mantendrá su formato al aire libre, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades y un enfoque en convivencia familiar, recreación y espectáculos visuales.

El festival se ha consolidado como una de las actividades recreativas más relevantes del primer trimestre en la región del Bajío, al combinar tradición, creatividad y turismo local en un mismo espacio.

Papalotes gigantes iluminarán el cielo de Tequisquiapan en 2026. IG: fiestaenelcielotequis

Papalotes gigantes con luz en 2026

Por primera vez en Querétaro, el evento incluirá papalotes monumentales iluminados, una propuesta que busca ampliar la experiencia visual y permitir un espectáculo distinto al anochecer.

Denisse Reyes, coordinadora de logística, explicó que el eje central continuará siendo el vuelo de papalotes de gran formato, aunque con una incorporación tecnológica.

“La actividad principal, por supuesto, son los papalotes gigantes. Este año vamos a sumar un poquito a esta actividad: van a ser papalotes con luz”, declaró .

Reyes agregó que el horario se ajustó para que los asistentes puedan observar el despliegue visual en condiciones de menor luz natural.

“El horario de nuestro festival será de las 11 de la mañana a las 7 de la noche, justamente para que puedan disfrutar de estos papalotes”, señaló .

El evento se realizará en Cava Bocanegra durante dos fines de semana. IG: fiestaenelcielotequis

Actividades familiares del festival

Además de la exhibición aérea, el programa contempla talleres diseñados para fomentar la creatividad infantil y la participación activa de las familias asistentes.

Entre ellos se encuentra el taller 'Crea tu papalote', donde los participantes podrán diseñar y decorar sus propias cometas bajo supervisión.

También se desarrollará un taller de vidrio reciclado como parte de la oferta de actividades manuales y de conciencia ambiental.

El evento contará con el espectáculo de marionetas 'Bufones a la Mar', así como presentaciones de payasos y actos de magia programados a lo largo del día.

La música en vivo será otro de los componentes del festival, con agrupaciones que amenizarán la jornada en distintos horarios.

El recinto incluirá inflables y dinámicas recreativas, además de zonas destinadas a descanso y convivencia familiar.

El festival incluirá talleres infantiles y música en vivo. IG: fiestaenelcielotequis

Fechas y sede en Tequisquiapan

La Fiesta de los Papalotes se llevará a cabo en Cava Bocanegra, ubicada en la Carretera Estatal 200 km 50, en la comunidad de Fuentezuelas, Tequisquiapan.

El espacio se encuentra a aproximadamente 12 minutos en automóvil del centro del Pueblo Mágico de Tequisquiapan, uno de los destinos turísticos más visitados de Querétaro.

El recinto dispone de estacionamiento propio, lo que facilita el acceso para visitantes que acuden desde otros municipios o estados cercanos.

Las fechas oficiales del evento son sábado 21 y domingo 22 de febrero, así como sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.

La organización optó por mantener el formato de dos fines de semana consecutivos para permitir mayor afluencia y distribuir la asistencia.

Cada jornada contará con programación continua dentro del horario establecido para actividades y espectáculos.

Costos y horarios de entrada

El costo de entrada será de 180 pesos por adulto, con pago directo en taquilla el día del evento.

Los niños menores de 1.20 metros de estatura podrán ingresar sin costo, de acuerdo con lo informado por los organizadores.

El horario general será de 11:00 a 19:00 horas, lo que permitirá disfrutar tanto del vuelo diurno como del espectáculo iluminado.

La organización recomienda considerar tiempos de traslado y condiciones climáticas para planear la visita.

El horario permitirá apreciar el espectáculo al atardecer. IG: fiestaenelcielotequis

Recomendaciones para asistentes

Se sugiere llegar temprano para aprovechar los talleres y asegurar participación en las actividades con cupo limitado.

También se recomienda vestir ropa cómoda y utilizar protección solar, ya que la mayor parte del evento se desarrolla al aire libre.

Para quienes deseen extender su estancia, existen opciones de hospedaje en Tequisquiapan y comunidades cercanas.

La edición 2026 busca reforzar el carácter familiar del festival, ampliando la oferta visual con la incorporación de iluminación nocturna.

La Fiesta de los Papalotes mantiene su enfoque en la convivencia, el entretenimiento al aire libre y el impulso al turismo regional.