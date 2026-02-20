Cine, memoria y provocación; Xalapa revive el espíritu rebelde de Buñuel

A 126 años del nacimiento de Luis Buñuel (1900-1983), su obra sigue siendo una brújula ética y estética para el cine contemporáneo.

En este contexto, la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel anunció que del 23 al 27 de febrero se realizará la Semana Buñuel, una jornada de actividades académicas y culturales que busca no sólo homenajear al director, sino reactivar su espíritu provocador.

Más que un referente histórico, Buñuel permanece como una presencia activa: un impulso de rebeldía, libertad creativa y crítica social que continúa resonando en nuevas generaciones de cineastas. Su capacidad para transgredir, incomodar y abrir grietas en la realidad lo mantiene vigente.

Rafael López, coordinador académico, destacó que el programa pone énfasis en que “la memoria del cineasta está latente en el espíritu creativo y artístico de muchas y muchos cineastas jóvenes en México”.

Para la institución, recuperar este ciclo en Xalapa, Veracruz, tiene un valor especial, ya que Buñuel filmó en Veracruz La muerte en este jardín y su paso por México dejó una huella profunda, respaldada por reconocimientos como Mejor Director y la Palma de Oro en Cannes.

El programa de la Semana Buñuel en Xalapa, Veracruz

En este ciclo-homenaje de cine, con charlas después de cada función, abrirá el lunes 23 con La muerte en este jardín, el martes 24 se presentará El discreto encanto de la burguesía, el clásico del surrealismo buñueliano.

El miércoles 25 toca el turno a Los Olvidados, declarada Memoria del Mundo por la Unesco y el jueves 26, Viridiana, ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

Además, se impartirá una clase magistral: Buñuel: El ojo de la libertad (el rebelde vigente), impartida por Juan José González Mejía, el miércoles 25 de febrero y la charla Cómo me convertí en cineasta, el jueves 26, en el Teatro J. J. Herrera.

También se llevará a cabo la Ceremonia “Los Premios Buñuel”, el viernes 27 de febrero en la que se reconocerá el trabajo creativo y técnico de la comunidad estudiantil de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel.

Sedes Principales

El evento se distribuirá en dos recintos emblemáticos de la capital veracruzana:

Cinema Nahual: Sede del ciclo de proyecciones.

Teatro J.J. Herrera: Espacio para encuentros académicos y formativos.

*mcam