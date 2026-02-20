Reimaginan el mito de Orfeo y Eurídice en el Pabellón Escénico

Es conocido el mito griego de Orfeo y Eurídice. En él se cuenta el romance y la unión de ambos personajes, hasta que la ninfa es mordida por una serpiente y muere. Para salvarla, el prodigioso músico desciende al inframundo, donde toca su lira ante Hades y lo convence de llevarse a su amada con una condición: no mirarla hasta que esté bañada por la luz del sol. Sin embargo, el drama es conocido.

Pero lo que no se conoce del mito es a Eurídice, dice a Excélsior la directora escénica Ana Graham, quien alzará la voz y contará su propia historia en la obra de teatro Eurídice según Eurídice, de Alexander Wright, que tendrá su estreno el 28 de febrero, a las 16:00 horas, en el Pabellón Escénico, a un costado del Auditorio Nacional, y que continuará su itinerancia por la Casa de Cultura Reyes Heroles, en Coyoacán, y en el foro Laguna-México, en la colonia Doctores.

En el mito original no conocemos mucho a Eurídice, sólo sabemos que es el objeto del deseo de Orfeo y la razón por la que debe descender al inframundo. Pero en esta obra lo que hacemos es tratar de entender al personaje femenino, ver quién es y reimaginar quién sería Eurídice en estos tiempos, pero sin romper el mito”, explica Graham.

Ana Graham, directora escénica.

Una precuela que muestra quién es o quién sería Eurídice si fuera un personaje moderno

Así que el montaje es una especie de precuela de la historia conocida, advierte la directora escénica, “que parte del momento en que Eurídice es una niña y nos muestra quién es o quién sería si fuera un personaje moderno, cuál es su carácter y cuáles son sus experiencias.

Digamos que es un viaje de madurez antes de que conozca a Orfeo y eso le da una voz a Eurídice y la oportunidad de jugar una parte fundamental en esta historia que, al final, llega al mito que ya conocemos”, expone.

¿Orfeo tiene algún peso en esta puesta en escena? “Tres cuartas partes de la obra están concentradas en Eurídice para entender por qué al final ella toma esas decisiones, pero una vez que llegamos al mito, se contará la parte que conocemos”.

¿Qué refleja este mito de nuestro tiempo? “Acudimos a los clásicos porque hablan de nuestra naturaleza humana, con dioses un poco más enloquecidos, pero que siempre son un reflejo de quiénes somos y, aquí veremos dos cosas.

Primero, qué tanto como seres humanos en estos tiempos, estamos condicionados por esas historias que se cuentan desde el principio de la humanidad y hasta qué punto sería conveniente romper con esa preconcepción”, expone.

María Kemp y Aldo Guerra, actores de la puesta en escena Eurídice según Eurídice.

Y el segundo es ir conociendo la naturaleza humana que se vuelve importante cuando vemos una historia, porque a todos nos gusta que se cuenten nuestras historias, pero el teatro nos ha enseñado más las historias masculinas pese a que el público que más asiste al teatro es el femenino”, asevera.

¿Qué tan vigente es Eurídice? “Eurídice es una mujer normal, como somos todas las mujeres, con los condicionamientos que tenemos. Nos parece importante contar esa historia y después hacer preguntas sobre el mito”.

¿Los mitos se deben modificar o mantener? “Se repiten y se modifican. Pensemos en el mito de Cenicienta, esa mujer que se enamora del príncipe, que se pierde, el príncipe la busca y finalmente la rescata. El mito de Orfeo, al ser griego, es más denso porque es tragedia y cuando Orfeo la intenta rescatar, él duda y ella se pierde para siempre. Pero esa es la pregunta que hace la obra: ¿las mujeres necesitamos ser rescatadas?”.

¿Hay una apuesta feminista en la obra? “Yo no diría que la obra es feminista de hueso colorado. Aquí el personaje femenino es dueño de su destino y lucha contra sus propias emociones e ideas preconcebidas. Es el viaje de una heroína que va encontrando la manera de tomar agencia de su propia vida y, sin embargo, como en todos los mitos griegos hay un destino que no puedes evitar, pero sí puedes tener una actitud distinta y tomarlo en tus manos; eso nos interesó como equipo”.

Eurídice según Eurídice, una producción de Por Piedad Teatro, contará con las actuaciones de María Kemp (Eurídice) y Aldo Guerra (Orfeo), y de Ana Graham y Belén Aguilar; se presentará en espacios no convencionalmente teatrales de la CDMX como parques, museos y galerías, a los que sólo accederán 48 personas por función.

*mcam