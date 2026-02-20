A los 97, Jodorowsky revela el libro que resume su universo creativo

Por Esther SÁNCHEZ

Con 97 años recién cumplidos, el artista francochileno Alejandro Jodorowsky presenta un libro-objeto que repasa su prolífica e inclasificable trayectoria, desde sus inicios en el teatro hasta sus últimas películas, incluido su proyecto de Dune, en una obra con la que sigue buscando la verdad.

El libro, Art Sin Fin, publicado por Taschen en edición limitada, reúne en más de mil páginas imágenes y documentos de su larga y variada producción: retratos familiares de archivo, fotografías de sus performances teatrales y escenas de sus películas de culto El Topo (1970) y La montaña sagrada (1973).

No es un libro, es un instrumento. Y no es un trabajo, es una pasión”, responde tajante Jodorowsky a la pregunta sobre cuánto tiempo le llevó prepararlo, durante una entrevista en su casa-taller de París, la víspera de su cumpleaños, el pasado 17 de febrero.

En total fueron unos cinco años de trabajo con Donatien Grau, filólogo y amigo de Jodorowsky, con quien firma este volumen, complementado por un libro más pequeño con frases e ideas del artista, así como referencias de las imágenes.

Un libro para recorrer al azar

“Es arte que no tiene fin. Así que guárdalo, tenlo ahí y vívelo; no lo ordenes del 1 al 100, sino del 1 al 1,000, del 1,000 al 4, del 4 al 70”, comenta el artista, proponiendo hojear el libro al azar, ya que no tiene números de página.

Es como una “maleta”, añade. “La abres y salen cupones de viaje, accidentes, descubrimientos incesantes”.

“Hay que darse cuenta de que debemos buscar qué somos, qué es verdad”, comenta en otro momento de la entrevista, junto a su esposa, la también artista Pascale Montandon.

En su departamento parisino, las paredes están abarrotadas de libros, muchos con su firma: novelas, antologías poéticas, ensayos sobre el tarot y la psicomagia, además de cómics como la saga El Incal, realizada con el dibujante francés Jean Giraud, “Moebius”.

A mediados de los años setenta trabajó con Moebius y otros artistas, como el suizo H.R. Giger y el británico Chris Foss, en la adaptación cinematográfica de la serie Dune, de Frank Herbert. El proyecto, en el que se contemplaba la participación de Salvador Dalí y Mick Jagger, no se concretó por falta de financiamiento, pero su storyboard se convirtió en objeto de culto entre los aficionados a la ciencia ficción.

El tarot y la dimensión espiritual

Pese a su edad, mantiene una presencia constante en redes sociales. Con el apoyo de su esposa, a quien llama “una ayudante perfecta”, cada domingo comparte con millones de seguidores breves frases poéticas y filosóficas.

“Es una forma de acercarse permanentemente a la gente. También es una forma de acercarme a mí”, dice.

Tras la entrevista, el artista posa para una sesión de fotos. Su mirada brilla y su cuerpo, envejecido, comienza a gesticular y a jugar con la cámara, recordando al mimo que fue en su juventud.

Ante el fotógrafo, toma unas cartas gigantes de tarot y simula esconderse detrás de ellas.

“El tarot se disfraza de juego de naipes, pero es una forma de crear un elemento nuevo de estudio: el estudio de lo misterioso”, explica sobre esta práctica, una de sus pasiones.

Otro de sus grandes intereses es la psicomagia, terapia alternativa que creó para sanar a través del arte y el inconsciente. En un documental de 2019 mostró esta técnica aplicada a personas con depresión, víctimas de abusos sexuales o en crisis de pareja.

Diversas asociaciones médicas han señalado que la psicomagia no cuenta con validación científica bajo los estándares de la medicina basada en evidencia.

“La psicomagia es aceptar toda novedad en la búsqueda de la verdad” de cada persona, afirma Jodorowsky. “Uno anda buscando la verdad de la vida; hay que aceptarlo”.

Un legado que trasciende generaciones

Alejandro Jodorowsky nació el 17 de febrero de 1929 en Tocopilla, Chile. A comienzos de la década de 1960 se estableció en Francia, cuya nacionalidad también adoptó. El Topo es considerada por la crítica una obra fundacional del fenómeno de las “midnight movies” en Nueva York, donde se proyectó durante meses a inicios de los años setenta, influyendo en cineastas como John Waters y David Lynch.

La montaña sagrada, financiada en parte por el productor británico Allen Klein, consolidó su reputación internacional por su simbolismo esotérico y su propuesta visual radical.

En el ámbito del cómic, El Incal, publicado originalmente por entregas en la revista Métal Hurlant entre 1980 y 1988, ha vendido más de un millón de ejemplares en distintas ediciones e idiomas, convirtiéndose en referente de la ciencia ficción gráfica europea.

El fallido proyecto de Dune (1975) fue documentado en el filme Jodorowsky’s Dune (2013), de Frank Pavich, que detalla la amplitud del equipo creativo; varios de los diseños desarrollados entonces circularon después en la industria cinematográfica.

Su interés por el tarot se remonta a los años sesenta. Durante décadas estudió y difundió el Tarot de Marsella, cuya restauración iconográfica impulsó y fue publicada en 1997.

En redes sociales mantiene una actividad constante, con millones de seguidores en plataformas como X e Instagram, donde difunde reflexiones y ejercicios simbólicos, confirmando la continuidad pública de su actividad artística y espiritual a los 97 años.

«pev»