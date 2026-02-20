Editorial Anagrama alista lanzamientos de Pitol, Carrère y Modiano

Koljós, del escritor francés Emmanuel Carrère; Bobi, de Roberto Calasso; La bailarina, de Patrick Modiano; Psicopompo, de Amélie Nothomb, y los diarios de Sergio Pitol serán algunas de las novedades editoriales que este año publicará la editorial Anagrama, anunció ayer Lluïsa Matarrodona, coordinadora del sello en México.

Koljós es el libro más íntimo de Emmanuel Carrère (1957), un relato familiar que arranca con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, figura mayor de la vida intelectual francesa, primera mujer al frente de la Academia Francesa y reconocida autoridad en el estudio de la historia rusa.

Sin embargo, su muerte en 2023 impulsó a Emmanuel Carrère a revisar una colección de archivos, cartas y fotografías que su padre había recopilado a lo largo de su vida, y que constituyen el punto de partida de esta investigación, definida como una genealogía entrelazada con algunos de los grandes conflictos del siglo XX, que va de Tiflis a París y de la Rusia prerrevolucionaria a la Ucrania actual.

Por otro lado, adelantó que en torno a Sergio Pitol (1933-2018), Anagrama publicará al menos tres revisiones y ediciones actualizadas de algunas de sus obras, que abrirán paso al volumen que compila los diarios del autor de El tañido de una flauta, que verá la luz en octubre próximo.

Finalmente adelantó que el Grupo Feltrinelli –al que pertenece Anagrama– impulsará su presencia en América Latina con la instalación de librerías, comenzando por Uruguay, y la difusión de sus traducciones al español.

Juveniles y más

En la rueda de prensa, las editoras Cecilia Barragán y Paola Santos también adelantaron algunas de las novedades que lanzará Editorial Océano, entre las que destacaron La maldita novela, de Toño Malpica, una ficción que ocurre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, definida como “una historia sobre la envidia, la genialidad y el amor absoluto por los libros”.

Así como Cucú, de Kaori Takahashi; La casa sin nadie dentro, de Jon Klassen; el libro ilustrado Es muy fácil viajar con un oso, de Gusti, uno de los ilustradores argentinos más reconocidos; Odder, de Katherine Applegate; Bunny y Clide, de Megan McDonald, y La gran investigación de la polinización, de Deborah Hocking.

Por último, destacaron la colección Clásicos de Gran Travesía para jóvenes, que alista el lanzamiento de Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, y que se suma a 1984, de George Orwell; El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux y Frankenstein, de Mary Shelley, con nuevas traducciones y ediciones.

