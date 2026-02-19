Feria del Mundo 2026 en CDMX: podrás viajar por 40 países sin salir de la capital

La Ciudad de México será nuevamente sede de la Feria del Mundo 2026, un encuentro cultural y gastronómico que reunirá representaciones de más de 40 países en un solo espacio.

El evento, con entrada libre, se realizará del 11 al 14 de marzo en la zona sur de la capital. Durante cuatro días, el público podrá recorrer stands con productos tradicionales, artesanías y alimentos típicos de distintas regiones.

La propuesta busca acercar al público a expresiones culturales internacionales a través del intercambio directo con expositores y comunidades extranjeras radicadas en México.

Países participantes en la Feria del Mundo 2026 Foto: Instagram @feriadelmundo

¿Cuándo y dónde será la Feria del Mundo 2026 en CDMX?

La Feria del Mundo 2026 se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en la plaza externa del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, ubicado en Prolongación Canal de Miramontes, colonia San Bartolo el Chico, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el horario de acceso será de 9:00 a 19:00 horas. La entrada será gratuita durante los cuatro días del evento.

El recinto se localiza en la zona de Coapa, al sur de la capital, un punto que ha sido sede de distintos encuentros culturales y gastronómicos en años anteriores.

Países que participarán en la Feria del Mundo 2026

La edición 2026 contará con la participación de más de 40 países de Europa, Asia, África y América Latina. Entre los anunciados se encuentran:

Costa de Marfil

Tailandia

Ecuador

Francia

China

Turquía

Indonesia

España

Colombia

Italia

Rusia

Cada país dispondrá de un espacio para exhibir artículos representativos de su cultura. Los visitantes podrán encontrar textiles, accesorios tradicionales, perfumes, monedas de colección y piezas decorativas vinculadas con prácticas y tradiciones locales.

La Secretaría de Cultura federal ha señalado en distintos comunicados que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad, lo que sustenta la relevancia de este tipo de encuentros abiertos al público.

Feria del Mundo 2026 Foto: Instagram @feriadelmundo

Qué encontrarás en la Feria del Mundo 2026 en CDMX

El evento combina comercio cultural, gastronomía y actividades de difusión internacional. Entre las principales experiencias que podrán vivir los asistentes destacan:

Venta de artesanías tradicionales de distintos continentes

Exhibición de productos típicos y artículos decorativos

Degustación de platillos internacionales

Comercialización de textiles y accesorios representativos

Espacios de convivencia con expositores extranjeros

Muestra de objetos de colección, como monedas y artículos históricos

Estas actividades permiten a los visitantes conocer aspectos culturales a través del contacto directo con quienes representan cada país.

Intercambio cultural y comunidades extranjeras en CDMX

La Ciudad de México concentra una de las mayores comunidades extranjeras del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, la capital es uno de los principales destinos de población internacional residente en México.

En este contexto, la Feria del Mundo funciona como un espacio de convivencia entre visitantes y representantes de distintas comunidades.

La Organización Internacional para las Migraciones ha señalado en informes sobre integración social que las actividades culturales abiertas “facilitan el reconocimiento mutuo y la construcción de vínculos comunitarios”.

El encuentro busca precisamente generar un espacio donde la interacción directa permita conocer aspectos culturales más allá de los productos exhibidos.

Gastronomía internacional en la Feria del Mundo CDMX Foto: Instagram @feriadelmundo

Evento cultural gratuito en marzo 2026 en la Ciudad de México

La realización de la Feria del Mundo en marzo de 2026 se suma a la agenda de actividades culturales programadas en la capital durante el primer trimestre del año.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha reiterado en distintos comunicados que el acceso gratuito a actividades culturales forma parte de las estrategias para ampliar la participación ciudadana.

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán recorrer libremente los módulos instalados en la plaza externa del Tecnológico de Monterrey, adquirir productos internacionales y probar alimentos tradicionales sin necesidad de registro previo.

La Feria del Mundo 2026 se perfila como una alternativa cultural y gastronómica para quienes buscan conocer expresiones internacionales sin salir de la capital.