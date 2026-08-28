¡Amor por los elotes! La Feria Nacional del Elote 2026 llega a CDMX antes del 15 de septiembre

¡Amor por los elotes! Si eres de quienes no pueden resistirse a un buen esquite con mayonesa, queso y chile, ya tienes un plan perfecto para disfrutar antes de las fiestas patrias.

La 39ª Feria Nacional del Elote 2026 está por llegar a San Miguel Topilejo, en Tlalpan, para reunir algunas de las preparaciones más deliciosas de este antojito mexicano que forma parte de la gastronomía y de la historia de nuestro país.

Desde los clásicos esquites hasta presentaciones más novedosas, habrá opciones para todos los gustos. Y sí, una de las decisiones más importantes será elegir: ¿con chile que pica o chile que no pica?

¿Qué habrá en la Feria Nacional del Elote 2026?

Al acudir a la Feria Nacional del Elote 2026 no solo podrás disfrutar de las diferentes preparaciones de esta tradicional mazorca, sino también de una variedad de antojitos mexicanos, perfectos para comenzar a celebrar el mes patrio.

Pero la comida no será la única protagonista. Durante el evento también habrá una presentación de la tradicional Guelaguetza, una de las celebraciones culturales más representativas de Oaxaca, reconocida por su folclor y sus expresiones de identidad y tradición.

A esto se sumará la música, otro de los elementos que ayudan a reunir a las familias y visitantes para celebrar las raíces y la riqueza cultural de México.

Y es que el elote no solo es uno de los antojitos favoritos de muchas personas: también es un alimento con origen ancestral y gran importancia dentro de la gastronomía mexicana.

Feria Nacional del Elote 2026: fechas, horario y ubicación Foto: Canva

¿Dónde y cuándo se celebra la Feria Nacional del Elote?

Si quieres darte una vuelta por este encuentro gastronómico, la Feria Nacional del Elote 2026 se realizará en San Miguel Topilejo, Tlalpan, del 12 al 16 de septiembre.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Ejidal y Predio Comunal, ubicado en Avenida Cruz Blanca, s/n, San Miguel Topilejo.

Además, tendrás varias horas para recorrer la feria, probar diferentes preparaciones y disfrutar de las actividades, pues el horario será de 11:00 a 20:00 horas.

Lo mejor es que la entrada será libre, aunque es recomendable llevar efectivo para realizar tus compras dentro del evento.

Si vas en familia, recuerda mantener siempre a los niños cerca, especialmente porque se trata de un evento con gran afluencia de personas. También procura cuidar tus pertenencias mientras disfrutas de la feria.

¿Cuándo se celebrará la Feria Nacional del Elote?

La Feria Nacional del Elote es un encuentro que cada año esperan los amantes de esta mazorca y que suele realizarse durante septiembre, en medio del ambiente previo a las celebraciones del 15 de septiembre y la noche del Grito de Independencia.

En sus ediciones anteriores, el evento ha reunido a cerca de 15 mil personas, quienes llegan para disfrutar de los diferentes sabores del elote y de otros platillos de la gastronomía mexicana.

Feria Nacional del Elote 2026: fechas, horario y ubicación Foto: Canva

Así que si todavía no tienes plan para estos días previos al 15 de septiembre, esta feria puede ser una buena opción para disfrutar en familia, comer rico y celebrar una de las tradiciones gastronómicas que forman parte de la identidad del país. Y ahora sí, la pregunta importante: ¿elote o esquites?