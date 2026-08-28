Pocos hombres en la historia han experimentado una transformación espiritual tan radical capaz de redefinir el pensamiento de Occidente. En la revisión diaria del santoral, este viernes 28 de agosto la Iglesia católica celebra la fiesta de San Agustín de Hipona, Obispo y Doctor de la Iglesia, cuya inquieta juventud llena de placeres y desorientación se convirtió, por gracia divina, en un faro eterno de sabiduría teológica y filosófica.

De acuerdo con registros oficiales, Agustín nació en Tagaste en el año 354 y falleció en Hipona en el 430. Es aclamado mundialmente por obras cumbres como Las Confesiones y La Ciudad de Dios, siendo recordado en la doctrina papal como el «Doctor de la Gracia» por su profunda enseñanza sobre la libertad humana y el amor divino.

Qué santo se celebra hoy 28 de agosto: San Agustín de Hipona, intercesor de estudiantes y filósofos Canva

Qué santo se celebra hoy viernes 28 de agosto y cuál es su legado

El santo que se celebra hoy viernes 28 de agosto es San Agustín de Hipona, Doctor de la Iglesia y patrono de los teólogos, filósofos y buscadores de la verdad.

La travesía de Agustín estuvo marcada por una incansable búsqueda intelectual que lo llevó por corrientes erróneas como el maniqueísmo. No obstante, las oraciones perseverantes de su madre, Santa Mónica, sumadas al impacto de la predicación de San Ambrosio en Milán, detonaron su célebre conversión a los 32 años. Su vida demostró que la razón y la fe caminan juntas.

Tras su bautismo, Agustín regresó al norte de África, fundó una comunidad de vida consagrada bajo la Regla Agustiniana y fue ordenado obispo de Hipona. Durante casi cuatro décadas guió a su rebaño defendiendo la fe frente a grandes herejías de la época y legando escritos teológicos esenciales.

Qué santo se celebra hoy 28 de agosto: San Agustín de Hipona, intercesor de estudiantes y filósofos Canva

Cómo pedir el auxilio de San Agustín este viernes 28 de agosto

Para pedir el auxilio de San Agustín este viernes 28 de agosto, se encomienda orar solicitando luz intelectual, discernimiento ante la duda y fuerza espiritual para superar cualquier atadura o adicción.

San Agustín es el intercesor ideal para estudiantes, teólogos, filósofos y cualquier persona que atraviese crisis existenciales o laberintos de duda intelectual. Al haber vivido en carne propia los extravíos de la juventud, comprende las batallas contra las pasiones desordenadas.

Para invocar su auxilio, los fieles recurren a meditaciones sobre sus célebres frases de introspección, ofreciendo momentos de silencio interior para escuchar la voz divina en el corazón y reordenar los afectos hacia la verdad perdurable.

Qué santo se celebra hoy 28 de agosto: San Agustín de Hipona, intercesor de estudiantes y filósofos Canva

Listado completo del santoral de hoy viernes 28 de agosto

Junto a San Agustín, el santoral de hoy viernes 28 de agosto conmemora a otros venerables santos y mártires catalogados en la liturgia católica.

Entre las figuras santas que se recuerdan en esta misma fecha dentro del Martirologio Romano se encuentran:

San Hermes de Roma: Mártir que dio testimonio de fe en Roma durante las tempranas persecuciones imperiales.

Mártir que dio testimonio de fe en Roma durante las tempranas persecuciones imperiales. San Juliano de Brivet: Mártir venerado en la Galia por mantenerse firme en el testimonio evangélico.

Mártir venerado en la Galia por mantenerse firme en el testimonio evangélico. San Alejandro de Constantinopla: Obispo combatiente contra las desviaciones doctrinales en el Oriente cristiano.

Obispo combatiente contra las desviaciones doctrinales en el Oriente cristiano. San Pelagio de Constanza : Joven mártir recordado por su pureza e inquebrantable entrega a Cristo.

: Joven mártir recordado por su pureza e inquebrantable entrega a Cristo. San Viviano de Saintes: Obispo devoto por su abnegada caridad pastoral en la región gala.

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Oración a San Agustín para encontrar claridad y paz interior

¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Glorioso San Agustín, alcánzame de Dios la gracia de iluminar mi entendimiento y purificar mi corazón, para que aprenda a descansar únicamente en la Verdad Divina. Amén.»

Emprender la búsqueda del sentido de la vida exige valentía para reconocer nuestras propias limitaciones y abrir el alma a la verdad. La figura de Agustín nos recuerda que nunca es tarde para reorientar el rumbo y encontrar la paz.

Antes de la gran conmemoración de mañana, cuando el santoral recuerde el Martirio de San Juan Bautista, encomendemos nuestras inquietudes intelectuales y espirituales a la guía de este gran Doctor de la Iglesia.