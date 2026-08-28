Charro Fest: tradición, adrenalina y orgullo mexicano se encuentran en la CDMX.

Una celebración donde México se vive a caballo

Hay tradiciones que permanecen porque forman parte de la identidad de un país, pero también porque tienen la capacidad de renovarse y conectar con nuevas generaciones. La charrería es una de ellas. Con su mezcla de disciplina, elegancia, destreza ecuestre y orgullo mexicano, continúa siendo una de las expresiones culturales que mejor representan la historia y las tradiciones de México.

En este contexto llega a la Ciudad de México la 3ª Copa Charro Fest, un encuentro que busca llevar la emoción de la charrería a un público amplio a través de una experiencia que combina competencia, espectáculo ecuestre, música y celebración.

La cita será el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Lienzo Charro de Constituyentes, recinto que se convertirá en el escenario de una jornada dedicada a celebrar la cultura charra y el talento de algunos de los equipos más destacados del país.

Más que una competencia, Charro Fest propone una experiencia alrededor de una tradición que ha trascendido generaciones. La jornada contempla charreadas, escaramuzas, ceremonia de protocolo, música y un cierre musical para convertir el encuentro en una gran fiesta mexicana.

La emoción de las nueve suertes charras

Uno de los grandes atractivos de la Copa Charro Fest está en la competencia y en las distintas disciplinas que ponen a prueba la habilidad, coordinación y precisión de los charros.

A lo largo de las charreadas podrán disfrutarse suertes como piales, colas, jineteo de toro, lazo de cabeza, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y el Paso de la Muerte, una de las ejecuciones que concentra mayor emoción dentro de la jornada.

Cada una requiere preparación, técnica y una estrecha relación entre jinete y caballo. Por ello, observar una charreada no solamente significa presenciar una competencia: también implica acercarse a una disciplina en la que la tradición y la precisión conviven con momentos de gran adrenalina.

La tercera edición contará con la participación de equipos como Real 500, Centinela, RM Marañón, Sagrado Corazón, Cocono, Nacional de Charros, Villa HM, 8ª y Huichapan, provenientes de distintas entidades del país.

El encuentro permitirá así poner frente a frente distintas escuelas y estilos de charrería, manteniendo como protagonista el espíritu competitivo que caracteriza a esta disciplina.

Escaramuzas, ceremonia y orgullo mexicano

La experiencia de Charro Fest también contempla uno de los elementos más representativos de la charrería contemporánea: las escaramuzas.

La participación de las escaramuzas suma elegancia, coordinación y destreza ecuestre a una jornada que busca mostrar diferentes facetas de esta tradición. A ello se suma una ceremonia de protocolo que incluirá una Marcha Dragona, honores a la bandera a cargo de la Caballería del Ejército Mexicano y la participación de los equipos, escaramuzas y representantes de la organización.

La programación está pensada para que el público pueda vivir el evento durante prácticamente toda la jornada. Las puertas abrirán a las 11:00 horas y las actividades se extenderán hasta la noche, con diferentes momentos de competencia, exhibición y entretenimiento.

Esta combinación es precisamente uno de los elementos que distingue a Charro Fest: acercar la tradición a una experiencia de entretenimiento contemporánea sin perder de vista el origen y los valores de la charrería.

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Una tradición que forma parte de la identidad de México

La charrería no es solamente una disciplina ecuestre. Es una expresión cultural vinculada con la historia, las costumbres y la identidad de México.

Sus trajes, música, caballos, técnicas y rituales forman parte de un patrimonio que ha logrado mantenerse vigente y que continúa encontrando espacios para acercarse a públicos de distintas edades.

Charro Fest parte de esa esencia para construir una celebración en la que la cultura mexicana puede disfrutarse desde diferentes perspectivas: desde la emoción de una suerte charra hasta la música, la convivencia y el ambiente festivo que acompañan al evento.

Por eso, la 3ª Copa Charro Fest representa también una oportunidad para quienes quizá conocen la charrería, pero no han tenido la oportunidad de vivir una jornada completa en un lienzo charro, así como para quienes siguen esta tradición y buscan disfrutarla en un formato de gran espectáculo.

La fiesta continúa cuando cae el sol

La experiencia no termina con la competencia. Después de las charreadas y de la ceremonia de premiación, la programación contempla una presentación con caballos de Diana Laura "La Vaquerita", además de música de DJ, banda y mariachi.

El cierre de la noche estará a cargo de Banda Pequeños Musical, seguido por la presentación de El Jilguero, extendiendo la celebración hasta la madrugada.

De esta manera, Charro Fest propone una jornada que comienza con la tradición y la competencia ecuestre para transformarse, conforme avanza el día, en una celebración musical y cultural.

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Una cita para celebrar lo que nos hace mexicanos

En un momento en el que las experiencias culturales buscan nuevas formas de conectar con las audiencias, eventos como Charro Fest demuestran que las tradiciones pueden mantenerse vigentes cuando se convierten en experiencias capaces de generar emoción y participación.

La 3ª Copa Charro Fest será una oportunidad para acercarse a la charrería, conocer sus diferentes suertes, admirar la destreza de charros y escaramuzas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gran celebración mexicana.

El próximo 5 de septiembre, el Lienzo Charro de Constituyentes será punto de encuentro para quienes quieran vivir una jornada en la que caballos, música, competencia y tradición se encuentren en un mismo escenario.

Porque la cultura también se celebra. Y cuando México se viste de charro, la emoción comienza a caballo.

Charro Fest 2026: 5 de septiembre, Lienzo Charro de Constituyentes, Ciudad de México.

Consulta la información oficial y asegura tu acceso en el sitio: https://www.charrofest.com/