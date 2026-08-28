El teatro apuesta por la “ternura radical” en el FITU 2026

Habitar el teatro como un espacio para repensar los vínculos, el cuidado y las formas de convivencia desde lo sensible, lo colectivo y lo afectivo.

Éste es uno de los objetivos de la 33 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), que se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario de la UNAM del 3 al 13 de septiembre.

El festival propone como eje de su identidad el concepto Ternura radical, para que guíe los encuentros entre artistas, estudiantes, docentes, investigadores y espectadores, informan sus organizadores.

La obra "La fuerza de la gravedad", escrita y dirigida por Martín Flores es una de las propuestas de Argentina. Foto: Cortesía Teatro UNAM.

Este encuentro “para las comunidades de formación y creación escénica” reunirá propuestas de México, Argentina, Chile y España

que exploran distintas formas de entender los vínculos, la memoria, la identidad y la convivencia desde la creación contemporánea”.

Serán 11 días de teatro, formación e intercambio que incluyen talleres académicos, lecturas dramatizadas, conferencias, presentaciones editoriales y la entrega del Reconocimiento Luisa Josefina Hernández a la docencia teatral. Además, se presentarán en competencia 25 propuestas estudiantiles provenientes de 12 estados de México y dos países.

Entre las 12 obras de exhibición, seis nacionales y seis internacionales, que integran el programa destacan las dos españolas: Caperucita en Manhattan, de la dramaturga y directora Lucía Miranda, que abrirá el FITU; y PLAY (Un atlas sobre el odio), una conferencia-performance del argentino Matías Umpierrez.

Producida por Teatro de La Abadía, Caperucita en Manhattan recrea la novela homónima de Carmen Martín Gaite, que explora la identidad, la libertad y las relaciones humanas.

"A Fuenteovejuna de ida y vuelta", adaptación y dirección de la mexicana Jacqueline Serafín. Foto: Cortesía Teatro UNAM.

Por su parte, Umpierrez

“toma el teatro como objeto de estudio y reflexión para construir un mapa de los conflictos que se producen dentro y alrededor de la escena".

Argentina traerá La fuerza de la gravedad, escrita y dirigida por Martín Flores, de la compañía Casa Teatro Estudio; y de Chile se presentarán Reminiscencia, escrita y dirigida por Malicho Vaca, y Minga de una casa en ruinas, con dirección de Ébana Garín y Luis Guenel, ambas producciones del Colectivo Cuerpo Sur.

Y México presentará Peer Gynt, de Henrik Ibsen, dirigida por Mario Espinosa, en versión de Luis Mario Moncada, de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana; y La Liga Teatro Elástico, compañía especializada en figuras animadas, con A Fuenteovejuna de ida y vuelta, adaptación y dirección de la creadora escénica Jacqueline Serafín.

En total, se ofrecerán 57 funciones, nueve talleres académicos, cuatro presentaciones editoriales, cuatro activaciones, tres lecturas dramatizadas y tres conversatorios.