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El teatro apuesta por la “ternura radical” en el FITU 2026

La edición 33 del Festival Internacional de Teatro Universitario reunirá 25 propuestas estudiantiles y 12 obras de exhibición de México, Argentina, Chile y España.

Por: Virginia Bautista

El Festival Internacional de Teatro Universitario ofrecerá 57 funciones, entre las que destaca "PLAY (Un atlas sobre el odio", de la española Lucía Miranda
El Festival Internacional de Teatro Universitario ofrecerá 57 funciones, entre las que destaca "PLAY (Un atlas sobre el odio", de la española Lucía MirandaFoto: Cortesía Teatro UNAM.

Habitar el teatro como un espacio para repensar los vínculos, el cuidado y las formas de convivencia desde lo sensible, lo colectivo y lo afectivo.

Éste es uno de los objetivos de la 33 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), que se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario de la UNAM del 3 al 13 de septiembre.

El festival propone como eje de su identidad el concepto Ternura radical, para que guíe los encuentros entre artistas, estudiantes, docentes, investigadores y espectadores, informan sus organizadores.

La obra "La fuerza de la gravedad", escrita y dirigida por Martín Flores es una de las propuestas de Argentina.
La obra "La fuerza de la gravedad", escrita y dirigida por Martín Flores es una de las propuestas de Argentina.Foto: Cortesía Teatro UNAM.

Este encuentro “para las comunidades de formación y creación escénica” reunirá propuestas de México, Argentina, Chile y España 

que exploran distintas formas de entender los vínculos, la memoria, la identidad y la convivencia desde la creación contemporánea”.

Serán 11 días de teatro, formación e intercambio que incluyen talleres académicos, lecturas dramatizadas, conferencias, presentaciones editoriales y la entrega del Reconocimiento Luisa Josefina Hernández a la docencia teatral. Además, se presentarán en competencia 25 propuestas estudiantiles provenientes de 12 estados de México y dos países.

Entre las 12 obras de exhibición, seis nacionales y seis internacionales, que integran el programa destacan las dos españolas: Caperucita en Manhattan, de la dramaturga y directora Lucía Miranda, que abrirá el FITU; y PLAY (Un atlas sobre el odio), una conferencia-performance del argentino Matías Umpierrez.

Producida por Teatro de La Abadía, Caperucita en Manhattan recrea la novela homónima de Carmen Martín Gaite, que explora la identidad, la libertad y las relaciones humanas.

"A Fuenteovejuna de ida y vuelta", adaptación y dirección de la mexicana Jacqueline Serafín.
"A Fuenteovejuna de ida y vuelta", adaptación y dirección de la mexicana Jacqueline Serafín.Foto: Cortesía Teatro UNAM.

Por su parte, Umpierrez 

“toma el teatro como objeto de estudio y reflexión para construir un mapa de los conflictos que se producen dentro y alrededor de la escena".

Argentina traerá La fuerza de la gravedad, escrita y dirigida por Martín Flores, de la compañía Casa Teatro Estudio; y de Chile se presentarán Reminiscencia, escrita y dirigida por Malicho Vaca, y Minga de una casa en ruinas, con dirección de Ébana Garín y Luis Guenel, ambas producciones del Colectivo Cuerpo Sur.

Y México presentará Peer Gynt, de Henrik Ibsen, dirigida por Mario Espinosa, en versión de Luis Mario Moncada, de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana; y La Liga Teatro Elástico, compañía especializada en figuras animadas, con A Fuenteovejuna de ida y vuelta, adaptación y dirección de la creadora escénica Jacqueline Serafín.

En total, se ofrecerán 57 funciones, nueve talleres académicos, cuatro presentaciones editoriales, cuatro activaciones, tres lecturas dramatizadas y tres conversatorios.

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