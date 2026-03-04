Exploran rigor conceptual de Rafael Cauduro en la galería Pablo Goebel Fine Arts

Al menos 65 obras del artista mexicano Rafael Cauduro (1950-2022) serán presentadas en la exposición Aquí está Cauduro, que abre hoy en la galería Pablo Goebel Fine Arts y que permanecerá hasta el 16 de mayo.

La muestra, que abarca medio siglo de producción artística, incluye caricaturas de su primera etapa, una serie amplia de pinturas y dibujos preparatorios para el mural que realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son documentos esenciales que permiten asomarse al rigor conceptual y técnico detrás de una obra monumental.

Así lo comentó a Excélsior Paul Goebel, fundador de la galería. “Una de las cosas que hemos buscado en nuestras exposiciones es invitar al público a que viva una experiencia con el artista, así que la exposición te va a llevar a conocer a Cauduro y a su producción plástica desde los dibujos preparatorios para distintas obras hasta la obra final”.

Además, destacó que en la muestra se incluyen al menos 10 caricaturas de la etapa más temprana del artista. “Los especialistas conocen muy bien esa etapa inicial, aunque en el mundo no especializado conocemos más las piezas fuertes, la obra de caballete y los murales, pero las caricaturas también son parte fundamental para su obra”.

Por su parte, Danielle Goebel, directora de la galería, destacó que la obra expuesta, en muchos casos, forma parte de la colección del artista, que ahora sale al mercado, pero también de algunos coleccionistas

Fotos: Cortesía Pablo Goebel Fine Art

particulares, y destacó el realismo característico de la obra: “El hiperrealismo de Cauduro no es mimético, sino una herramienta narrativa para intensificar la experiencia del espectador”,

Además, enfatizó la relevancia de los dibujos de Cauduro, los cuales nos permiten conocer más al artista en el estudio de la perspectiva que hizo para que ésta no se perdiera desde ningún punto, lo que también revela “la manera en la que él estaba estudiando la arquitectura y la perspectiva que buscó en cada uno de sus cuadros”.

Finalmente, Paul Goebel consideró que toda la producción plástica del artista “causa interés por la maestría técnica en el uso de los materiales y el desarrollo de cómo producían la obra”, desde aquellas láminas que parecen pesadas y no lo son, hasta las obras que fueron realizadas en acero corten –como El ángel caído–, que son difíciles de mover, y que demuestran la maestría y la técnica del artista.

Fotos: Cortesía Pablo Goebel Fine Art

La exposición Aquí está Cauduro, que se inaugura hoy, permanecerá expuesta hasta el 16 de mayo en la Galería Pablo Goebel Fine Arts, ubicada en calle Hipólito Taine No. 212, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

cva*