Trabajadores sindicalizados bloquean sedes de la Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura federal, que dirige Claudia Curiel, informó ayer que, por segundo día consecutivo permaneció cerrada la sede de la dependencia, en Paseo de la Reforma 175, debido a una protesta encabezada por trabajadores sindicalizados.

Además, reconoció que ayer se sumó el cierre de su sede principal, ubicada en Arenal 40, por lo que pidió el apoyo de los trabajadores contratados por Capítulo 3000, y pidió a los sindicatos involucrados en dichas acciones, como el Sinac, el SNTSC y el Sintca, “a no cerrarse al diálogo provocando que otros derechos como el laboral, a la cultura y a la educación se vean vulnerados”.

A través de un comunicado, la SC aseguró que “ningún trabajador o trabajadora por debajo del salario mínimo”, aunque para lograrlo tiene que emitirse una política general de salarios que no sólo contemple a un sector, sino a todos los de la administración pública federal.

Por su parte, los trabajadores del Sinitinbal señalaron que “el gobierno federal enfoca sus esfuerzos y recursos en la organización de eventos masivos, como el Mundial de Futbol, mientras que las necesidades básicas de quienes sostienen la vida cultural del país son ignoradas”.

Y agregaron: “No puede haber un Mundial de ‘primer mundo’ con trabajadores del sector cultura con salarios de miseria’.

Al cierre de la edición impresa, la SC reportó a Excélsior que la sede en Arenal 40 fue devuelta a las autoridades, aunque mantienen el bloqueo en Paseo de la Reforma 175.