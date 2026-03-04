Juan Carlos Reyes documenta la ruta de la fe en imágenes

La exposición Del dolor a la celebración del fotógrafo oaxaqueño Juan Carlos Reyes (Oaxaca de Juárez, 1970) presenta imágenes de distintos rituales que ha documentado a lo largo de más de dos décadas de realizar trabajo en territorio.

El portafolio comprende 26 años documentando las rutas de la fe en varias entidades, como las fiestas patronales y celebraciones en Oaxaca, así como en la Ciudad de México, donde hizo un registro detallado del culto a la Santa Muerte, o en Puebla, con los rituales de Semana Santa, en Atlixco, Puebla, entre otros.

También ha sido testigo de la veneración al Niño Fidencio, en Nuevo León, así como los carnavales más importantes y el Día de Muertos a lo largo y ancho de la República Mexicana

Reyes García comenta que en las celebraciones es cuando se tiene una mayor facilidad de documentar, “porque las personas van concentradas en su pedimento de fe, pero también se vive la festividad como son los carnavales y muerteadas, ahí la gente presume sus disfraces, mientras que en la celebración por San Judas Tadeo, los devotos te muestran sus tatuajes, les complace que lo registres en fotos”, dice.

La mirada de Juan Carlos se centra en la devoción, la abstracción ante la fe, el dolor, la euforia de la espiritualidad, el bullicio del carnaval, el justo momento de creer y sentirse parte de un ritual, de personas que se dejan ir, que se mimetizan o se convierten en personajes”, refiere el texto de sala de la fotógrafa Alicia Huerta.

Juan Carlos Reyes tuvo sus inicios como fotoperiodista y ha explorado el documentalismo; “Nos lleva a un espacio íntimo de los rituales que registra con su herramienta de narrar historias”, considera el artista de la lente.

Del dolor a la celebración se puede visitar en la Galería El Alacrán, que se ubica en Murguía 302, Centro Histórico de Oaxaca.

