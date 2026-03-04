Protección de patrimonio Maya: recuperan terrenos en zona arqueológica de Toniná

Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia tomaron posesión de terrenos recuperados en la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas.

La medida se derivó de un decreto presidencial emitido el pasado 2 de marzo y publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que se anunció que la zona expropiada, de 9.22 hectáreas, se dedicará a conservación e investigación.

El cierre de la zona arqueológica de Toniná se originó hace años cuando el antiguo propietario exigió el pago de una renta mensual para permitir el acceso por una parte de su terreno hacia la zona arqueológica.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura destacó que “Toniná es parte esencial de la historia viva de Chiapas y de México. Este decreto es una medida que protege un bien de la nación y contribuye a ejercer los derechos culturales mediante el acceso al conocimiento y a la memoria histórica.

La funcionaria federal destacó que con la recuperación de este espacio se fortalece la capacidad del Estado para preservar el patrimonio arqueológico, asegurar su manejo y sostener las tareas de conservación, restauración e investigación.

Toniná, que fue declarado zona de monumentos arqueológicos en 1994, es uno de los complejos arqueológicos más relevantes del área maya. Su arquitectura resalta una acrópolis erigida sobre un basamento piramidal de más de 70 metros de altura, que está compuesto por siete plataformas que sostienen templos, palacios y espacios rituales conectados por 260 escalinatas.

En su oportunidad, el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar destacó que la medida abona a la protección del patrimonio nacional y que fomentará el impulso del turismo responsable, lo que provocará que la economía del Valle de Ocosingo se dinamice.

