Piden frenar cobros en el Museo Dolores Olmedo: colectivo exige mantener los martes gratis

Integrantes del colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo solicitaron al Comité Técnico del Fideicomiso Dolores Olmedo Patiño, mantener los martes como día de entrada gratuita para el público.

Así lo expresaron en un documento entregado al comité, donde recordaron que antes del cierre temporal del museo a causa de la pandemia, este día era de acceso libre al público. Tras su reapertura, el pasado 28 de mayo, y anuncio de una nueva tarifa, esto desapareció.

Exigen mantener entrada gratuita los martes en el Museo Dolores Olmedo Foto: Especial

El colectivo recordó que doña Lola Olmedo, en 2002, expresó que su intención y voluntad era que los mexicanos y el mundo conocieran las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, “así como todo lo que integra el patrimonio fideicomitido, para enriquecer el nivel cultural del pueblo de México ”.

También subrayan que “el precio de 162 pesos para visitantes nacionales y 70 pesos para habitantes de Xochimilco, estudiantes, profesores, adultos mayores y menores de 12 años, puede no ser alto para un sector poblacional, pero es inaccesible para amplios grupos de población con menores ingresos”.

Exigen mantener entrada gratuita los martes en el Museo Dolores Olmedo Foto: Especial

Los integrantes del comité anunciaron que lanzarán una campaña para recopilar firmas y una iniciativa en Change.org para solicitar la intervención del Congreso de la Ciudad de México, de la Presidenta y las secretarías de Hacienda, Cultura federal, de la CDMX y la alcaldía de Xochimilco.

E insistieron que en los próximos días emprenderán las gestiones necesarias ante las instancias de la capital, para que el Museo Dolores Olmedo obtenga la Declaratoria Oficial de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.