Madres y cuidadoras crean el festival 'Sembrantes MX' contra el estigma de la neurodivergencia

XALAPA, Ver.- Madres neurodivergentes y cuidadoras llevarán a cabo el Festival Sembrantes MX, una iniciativa que convierte el arte en herramienta de regulación emocional, expresión y diálogo para infancias, adolescencias y adultas neurodivergentes.

Las actividades serán gratuitas y se realizarán en el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Veracruz (CRISVER), la Casa del Lago UV y distintas sedes en Orizaba.

Paulina Monroy, integrante de la organización, explicó que el festival surge de una necesidad urgente: las mamás neurodivergentes y cuidadoras enfrentan estrés, ansiedad, rechazo y soledad, porque no existen espacios públicos donde ellas y sus hijos convivan sin estigma. “Muchas agarramos a nuestros hijos y nos encerramos”, reconoce.

Lanzan en Veracruz el Festival Sembrantes MX para personas neurodivergentes Foto: Lourdes López

Frente a ese vacío, el arte se convirtió en refugio. Desde 2017, las organizadoras han encontrado en la danza, música, arteterapia y artes plásticas un territorio seguro para expresar lo que la voz no siempre puede nombrar.

Para infancias y adolescencias neurodivergentes, estos lenguajes funcionan como regulación, sensibilización y comunicación emocional.

La apuesta del festival es incidir en la agenda pública para que salud, educación y cultura reconozcan la diversidad cognitiva.

Lanzan en Veracruz el Festival Sembrantes MX para personas neurodivergentes Foto: Lourdes López

Las organizadoras denuncian que diagnosticar a adultos es difícil, pero hacerlo en el caso de mujeres adultas es casi imposible. Los síntomas suelen confundirse con menopausia, ansiedad o “intensidad”.

En diálogo con especialistas, el colectivo amplía la definición de neurodivergencia: no solo se trata de autismo y TDAH, también dislexia, trastornos de personalidad, esquizofrenia, parálisis cerebral y otras condiciones que se viven en el cuerpo, no únicamente en el cerebro.

Este año, el festival cuenta con apoyo de la Secretaría de Cultura federal y ofrecerá talleres de danza, música, percusiones, movimiento, arteterapia, artes plásticas y sesiones con neurólogos, psicólogos, psicopedagogos y educadores.