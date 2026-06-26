¿Cómo llegar al Museo Dolores Olmedo por trasporte público? No te pierdas de tan indispensable visita.

El aroma a tierra mojada de Xochimilco te recibe mientras los majestuosos pavorreales y xoloitzcuintles custodian la colección de Frida Kahlo y Diego Rivera más grande del mundo. Tras seis años de espera, la mítica Hacienda La Noria abre sus puertas este 2026 en el marco de la agenda cultural global.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura y los reportes oficiales de movilidad de la CDMX, el flujo vehicular hacia el sur de la capital ha aumentado un 40% debido a las obras viales contemporáneas, lo que convierte a los sistemas ferroviarios urbanos en la alternativa más eficiente para los visitantes locales y extranjeros.

Museo Dolores Olmedo: guía definitiva para llegar en transporte público Instagram

¿Cómo llegar al Museo Dolores Olmedo en Tren Ligero?

La ruta en Tren Ligero es la opción más rápida y económica para arribar al recinto cultural sin sufrir por los embotellamientos viales de la Calzada de Tlalpan.

Para utilizar esta alternativa, debes trasladarte en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México hasta la terminal Tasqueña. Al salir de los torniquetes, transborda directamente a la estación del Tren Ligero pagando con tu tarjeta de movilidad integrada (sistema unificado de cobro electrónico para el transporte capitalino).

Deberás abordar el tren con dirección a Xochimilco y descender en la estación La Noria. Al salir de la plataforma, camina aproximadamente 10 minutos sobre la Avenida México hasta el número 5843, donde la imponente fachada del museo virreinal te dará la bienvenida.

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Alternativas en autobús hacia la Hacienda La Noria

Si prefieres viajar a nivel de calle o te encuentras en el centro histórico, existen rutas de autobuses consolidadas que conectan directamente con el sur.

La ruta principal parte desde la Base Nezahualcóyotl, ubicada a unos pasos del Metro Pino Suárez en el centro de la ciudad. El autobús con dirección a Guadalupe Inclán Ramírez te dejará a unos metros de la intersección con la avenida principal del museo.

El tiempo estimado de traslado en autobús desde la zona centro oscila entre una hora y hora y media, dependiendo de las horas pico (periodos de máxima congestión vehicular en las urbes). Es una opción económica, pero requiere planificar con anticipación.

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Conexiones rápidas desde el Metrobús y Periférico Sur

Es posible enlazar el sistema de Metrobús con el transporte local si provienes del norte o del poniente de la Ciudad de México de forma estratégica.

Debes viajar en la Línea 1 del Metrobús hasta la estación Corregidora o Perisur. Desde estos puntos, puedes abordar el transporte público concesionado o los camiones de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) que corren a lo largo de todo el Anillo Periférico Sur.

Deberás descender en el cruce de Periférico con la Prolongación División del Norte y tomar un microbús local hacia La Noria. Esta combinación es ideal para quienes buscan conectar la zona de San Ángel o el Pedregal con el corazón cultural de Xochimilco.

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Horarios, costos y consejos para tu visita en 2026

El Museo Dolores Olmedo opera en su horario habitual de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, con el último acceso permitido a las 17:30 horas.

Los precios oficiales vigentes para este año son de $162 MXN para visitantes nacionales y $432 MXN para extranjeros. Estudiantes, maestros, menores de 12 años y vecinos originarios de la alcaldía Xochimilco disfrutan de una tarifa preferencial de $70 MXN presentando su documentación correspondiente.

Te sugerimos adquirir tus boletos de forma digital en el sitio web oficial debido a la alta demanda por la reapertura. No olvides usar calzado cómodo para recorrer los extensos jardines y respetar las zonas delimitadas para la preservación de los animales endémicos que habitan libremente en el lugar.