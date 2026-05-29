Reabre el Museo Dolores Olmedo tras seis años y revela espacios íntimos inéditos

Luego de seis años sin acceso al público, el Museo Dolores Olmedo (MDO) alista su reapertura para mañana sábado, exhibiendo 148 obras de Diego Rivera, 26 de Frida Kahlo –recién llegadas de Estados Unidos– y más de 500 piezas de arte popular, a lo que se añade una novedad: la posibilidad de que el público acceda a la casa que ocupó, hasta sus últimos días, la promotora cultural y mecenas Dolores Olmedo.

Se trata de 16 espacios íntimos que pertenecieron a la mecenas, los cuales lucen decenas de fotografías de amigos, políticos, actores, empresarios; varios desnudos, una sala tapizada en terciopelo azul y múltiples objetos de lujo; un comedor decorado con instantáneas de familiares, su recámara con una toque de terciopelo carmesí, candelabros de tono azul y una mesita de centro con recuerdos y un espacio que adaptado que revela la relación amistosas entre Rivera y Lola Olmedo.

Al visitar el Museo Dolores Olmedo podrán apreciarse 148 obras de Diego Rivera y 26 de Frida Kahlo. Foto: Cortesía Museo Dolores Olmedo.

En esta última sala se aprecian fotografías de ambos personajes, cartas y varios dibujos.

Son espacios que se abrirán al público por primera vez”, destacó Nora Sánchez, integrante del equipo de visitas al museo, quien brindó un recorrido a medios previo a la reapertura del museo, en el marco del Mundial de Futbol.

Mientras tanto, afuera del recinto los integrantes del colectivo ciudadano Defendamos al Museo Dolores Olmedo iniciaron una protesta ante la falta de información pública sobre los trabajos realizados al museo y una explicación a la intención previa de trasladar parte del acervo artístico al Parque Aztlán.

Algunas de las obras de Frida Kahlo que estaban en préstamo en Estados Unidos, regresaron recientemente a México. Foto: Cortesía Museo Dolores Olmedo.

“Estas nuevas salas ponen el acento en quién fue Dolores Olmedo, porque, si bien se conoce sobre este museo, en pocas ocasiones nos preguntamos quién fue ella. Así que estos nuevos espacios, a los cuales no se tenía acceso previamente, intentan explorar todas estas facetas de la vida de Dolores, sus relaciones con políticos mexicanos, actores, personas del mundo empresarial, pero también la importancia de su familia”, explicó Carolina Condés, también integrante del equipo de visitas al museo.

Por su parte, Nora Sánchez destacó que Rivera y Olmedo se conocieron en 1928 en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, dos años después, ella se convirtió en la principal coleccionista del muralista mexicano.

Esta sala tiene un valor importante, ya que Dolores cuenta con un archivo de esa relación con Diego, que iba más allá de la relación de mecenas y artista, sino más bien de amistad y verdaderamente íntima, incluso al artista se le consideraba un miembro de la familia”, añadió.

Entre las piezas que se exhiben hay varios desnudos. Foto: Cortesía Museo Dolores Olmedo.

¿Cuánto tiempo tardaron en rehacer esta museografía? “Desde el cierre se fue pensando en hacer todas las adecuaciones. Obviamente, fueron diferentes actividades, como el retiro de las alfombras, la limpieza de duelas, de piezas prehispánicas y de las obras pictóricas”.

¿Cómo se concibió esta curaduría? “No hay una curaduría contemporánea, porque la selección la dejó Dolores y el acomodo de todos los objetos y las piezas se realizó a partir de fotografías históricas”, dijo Carolina Condés.

A través de un comunicado, el MDO detalló que los trabajos realizados al recinto incluyeron mantenimiento en pisos, herrería, jardines; impermeabilización, reemplazo de lonarias, cubiertas y señalética; construcción de pozos de absorción y remodelación de áreas operativas.

¿A cuánto ascendió el costo de la intervención? se preguntó a Condés. “En realidad, el Fideicomiso que, como saben, lleva el museo, asume esos costos, pero desconozco (el monto), añadió.

¿Próximamente la colección va a salir del museo? “La verdad no sabría decirles.

A través de un comunicado, Carlos Philips Olmedo, presidente del Fideicomiso del museo expresó:

Iniciamos esta nueva etapa del museo con mucho entusiasmo. Más allá del mantenimiento y la conservación de áreas en general, que no se había hecho en décadas, reimaginamos la idea de una casa museo con la misma esencia de cómo vivía Doña Lola”.

Inaugurado el 17 de septiembre de 1994 en La Noria Xochimilco, el MDO es reflejo del proyecto de la vida de la coleccionista Dolores Olmedo Patiño, los boletos estarán sólo disponibles a través de la plataforma Fever.