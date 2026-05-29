Buscarán la declaratoria de patrimonio del Museo Dolores Olmedo
Aunque celebró la reapertura del recinto en Xochimilco, el colectivo ciudadano demandó mayor protección institucional para la sede histórica, la conservación de su acervo y el mantenimiento del acceso gratuito los martes.
Integrantes del colectivo ciudadano Defendamos al Museo Dolores Olmedo protestaron ayer afuera del Museo Dolores Olmedo, poco antes de que iniciara el recorrido para prensa por las salas del museo y los nuevos espacios.
De inicio, el colectivo celebró la reapertura del recinto.
Estamos felices de que el museo no se vaya de Xochimilco y que se reabra este 30 de mayo, por lo que vamos a hacer una fiesta comunitaria a la que invitamos a toda la población para celebrar este acontecimiento”, detalló Juan González, integrante de la agrupación ciudadana.
Sin embargo, consideró que, pese a la reapertura, el colectivo impulsará una Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México para lograr una mayor protección de la sede histórica del museo y de su acervo artístico.
Además, señaló que este recinto, al ser parte del corredor turístico mundialista,
requiere de mayor presencia e intervención gubernamental en materia de movilidad, seguridad ciudadana, protección civil y mejoramiento de servicios e imagen”.
Y aseguró que el colectivo también exige a las autoridades del museo, que encabeza Carlos Phillips, que respeten el acceso gratuito que tradicionalmente existía los días martes.