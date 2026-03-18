Excélsior 109 años. El escritor Mario Vargas Llosa siguió de cerca el Mundial de Futbol de México 86

Mientras el Mundial de Futbol de México 86 iniciaba, el escritor Mario Vargas Llosa habló sobre la relevancia del campeonato que iniciaba aquel día y lamentó no poder visitar la Ciudad de México para asistir a algunos de los partidos.

Así lo detalló mientras el autor se encontraba de visita en La Paz, Bolivia, en un encuentro literario en que se realizaron diversas conferencias y charlas sobre literatura y el acontecer político internacional.

“El futbol es apasionante y seguiré de cerca las alternativas del torneo mundial, aunque no tengo favorito”, dijo el autor de La ciudad y los perros, momento en que lamentó que la selección peruana quedara al margen del campeonato.

Cabe recordar que Mario Vargas Llosa colaboró durante el Mundial de España, en 1982 como comentarista internacional, mostrando su conocimiento sobre el tema.

Finalmente, el también autor de La Guerra del fin del mundo y Conversación en La Catedral reconoció que recientemente había cumplido 50 años, apenas practica “un poco de atletismo porque ya ni juego al tenis, mi deporte preferido”.