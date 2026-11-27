Alistan el estreno latinoamericano de Royal Palace (1927), ópera en un acto de Kurt Weill, que cuenta la historia de Dejanira, una cantante que llega a la terraza de un hotel de lujo junto con su esposo y dos amantes —uno del pasado y otro del futuro—, quienes le ofrecen regalos y ella los rechaza, porque está cansada del lujo, del amor y del arte.

La obra será montada el sábado 28 de noviembre, a las 16:00 horas; y el domingo 29, a las 11:30 y 13:30, en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y la Offenbach Operetta Studio A.C., bajo la batuta de Rodrigo Macías.

Weill compuso Royal Palace cuando tenía 27 años y fue estrenada por Erich Kleiber en el podio, aunque durante el régimen nazi su orquestación, sus copias y ediciones fueron destruidas”, comentó a Excélsior Oswaldo Martín del Campo, quien participará en el montaje como director de escena.

Fue hasta los años 70 que se encontró un manuscrito de la versión que Weill hizo para piano, la cual contenía anotaciones sobre la orquestación.

La Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la batuta de Rodrigo Macías, participará en el estreno de esta ópera. Foto: Cortesía OSEM.

“Entonces se reconstruyó la dotación orquestal y se ha presentado pocas veces; sólo hay registro de cinco representaciones en Viena, en Holanda, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania y hasta el momento no se ha presentado en Latinoamérica. Ésta será la primera vez que conozcamos esta obra reconstruida”, abundó.

Royal Palace es una obra temprana de Weill, anterior a Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny y La ópera de los tres centavos, precisó Oswaldo Martín del Campo.

“Es una ópera breve, de 40 minutos, en donde se cuentan unas cuantas horas de Dejanira en un hotel en Italia; es una tragedia surrealista en la que la protagonista recibe el anuncio de su muerte y está llena de elementos imposibles”, explicó.

La partitura combina elementos de jazz, fox-trot, tango e incluye la complejidad de la vanguardia y de las armonías del posromanticismo.

Señaló que, a pesar de que esta obra fue escrita hace casi 100 años, “tiene un discurso equiparable al discurso feminista actual, porque la protagonista le habla de forma frontal a los personajes masculinos para evidenciar que ella no les interesa como persona, sino como objeto o como trofeo”.

tiene un discurso equiparable al discurso feminista actual, porque la protagonista le habla de forma frontal a los personajes masculinos para evidenciar que ella no les interesa como persona, sino como objeto o como trofeo”.

En el montaje participarán los cantantes líricos: Ana Silvia Sánchez (Dejanira), Antonio Azpiri (Esposo), Víctor Adrián Cárdenas (Amante del ayer), Ricardo Estrada (Amante del mañana), Salvador Jaquez (Pescador joven) y Omar Banna (Pescador viejo), con un ensamble integrado por Elizabeth Landa, Nohemí Lozano, Natalia Mora, Perla Archuleta y Rita Mendoza, así como la participación del pianista Daniel Navarro.