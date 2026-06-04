El esposo de Marjane Satrapi: Mattias Ripa, el gran amor que nunca logró superar

La trayectoria de Marjane Satrapi estuvo marcada por creatividad, crítica social y la defensa de la libertad. La escritora, ilustradora y cineasta francoiraní alcanzó reconocimiento internacional gracias a “Persépolis”, obra con la que relató parte de su historia personal y la realidad de Irán. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera existió una figura fundamental en su vida: su esposo, Mattias Ripa.

Tras la muerte de Satrapi en París a los 56 años, personas cercanas a la artista revelaron que nunca logró recuperarse por completo del fallecimiento de su esposo, ocurrido en el 2025. De acuerdo con su círculo más cercano, la pérdida de quien consideraba su gran compañero de vida dejó una profunda huella.

¿Quién fue Mattias Ripa?

Mattias Ripa fue un productor y guionista originario de Suecia que compartió varios años de su vida junto a Marjane Satrapi. Aunque ambos mantuvieron su relación lejos de la atención mediática, su vínculo fue una pieza importante dentro de la historia personal de la creadora.

Foto: Instagram marjanesatrapi

Además de la relación sentimental que los unía, compartían un fuerte interés por el cine. Con el paso de los años, Satrapi amplió su carrera artística más allá de la novela gráfica y encontró en la dirección cinematográfica una nueva forma de expresión, ámbito en el que Ripa también desarrolló su trabajo profesional.

Una relación construida lejos de los reflectores:

La historia entre Satrapi y Ripa se caracterizó por la discreción. Durante años, él estuvo presente en una etapa clave de la vida de la artista, acompañándola mientras consolidaba su prestigio internacional y recibía reconocimientos por su trabajo.

Tras la muerte del productor sueco, allegados a la escritora señalaron que el impacto emocional fue considerable. La socióloga Azadeh Kian, amiga cercana de Satrapi, aseguró que la ausencia de su esposo representó uno de los golpes más difíciles que enfrentó, aunque la autora continuó involucrada en las causas sociales y políticas que defendió a lo largo de su vida.

El legado de una creadora que trascendió fronteras:

Nacida en Irán, Marjane Satrapi encontró en el arte una herramienta para narrar experiencias personales y denunciar las injusticias que observaba en su entorno. Con la publicación de "Persépolis" en el año 2000, logró conectar con lectores de todo el mundo al contar su infancia durante la Revolución Islámica y los desafíos que enfrentó como migrante en Europa.

El éxito de la obra fue tal que llegó al cine en una adaptación codirigida por la propia Satrapi, producción que recibió reconocimiento internacional, incluyendo una nominación al Premio Oscar como Mejor Película Animada.

Foto: Foto: IMDb

A lo largo de su carrera también destacó por su defensa de los derechos humanos y por visibilizar la situación de las mujeres iraníes. Como directora, dejó títulos como "Las Voces", "Paradis París", "Radioactive" y "La Bande des Jotas".

En 2024 fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, reconocimiento que celebró una trayectoria dedicada a convertir vivencias personales en relatos capaces de resonar en distintas generaciones. Su obra permanece como un referente de valentía, memoria y resistencia.