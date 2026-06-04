¿De qué trata ‘Persépolis’? La novela gráfica que todos debemos leer

¿De qué trata el libro Persépolis de Marjane Satrapi? Esta novela gráfica fue publicada originalmente en cuatro volúmenes entre el año 2000 y 2003; contó al mundo la compleja realidad a través de los ojos de una niña rebelde que amaba los casetes de Iron Maiden.

Con la noticia del fallecimiento de la autora y la situación geopolítica en Medio Oriente, podemos pensar que las revoluciones ideológicas ya no tienen cabida de la misma forma que hace años; sin embargo, la brutalidad de la historia en el presente solo es un reflejo de los años anteriores.

Y no hay un libro que explique un conflicto como la Revolución Islámica de 1979 y la posterior guerra entre Irán e Irak con tanto dinamismo, crudeza y sentimiento como Persépolis, la obra maestra autobiográfica de Marjane Satrapi.

A través de sus páginas, la autora comparte sus propios recuerdos de infancia y juventud en Teherán, justo en el epicentro de los cambios en Irán a finales de la década de los 70.

Lo que hace que esta novela sea una lectura tan adictiva y conmovedora no es solo el valor del testimonio histórico, sino la honestidad, el humor ácido y la vulnerabilidad con la que se relata la pérdida de la inocencia en un entorno donde la libertad individual se desvanece de la noche a la mañana.

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¿De qué trata Persépolis de Marjane Satrapi?

Persépolis es una memoria gráfica dividida en cuatro volúmenes (recopilados usualmente en un solo tomo) que siguen la vida de Marji, el alter ego infantil de la autora.

La narrativa arranca en 1980, cuando una Marji de apenas diez años se enfrenta a su primer gran dilema existencial: la imposición obligatoria del velo (hiyab) en las escuelas públicas y la separación de niños y niñas tras la caída del régimen del Sah y la instauración de la república teocrática.

A través de una mirada curiosa y fuertemente influenciada por unos padres de pensamiento progresista y laico, la protagonista intenta comprender el caos que la rodea.

El libro nos muestra cómo la vida cotidiana en Teherán se transforma en un juego de contrastes: las ventanas de las casas se cubren para ocultar las fiestas clandestinas, el consumo de alcohol y la música occidental se compran en el mercado negro; las calles se llenan de comités de moralidad encargados de vigilar la vestimenta y la conducta de los ciudadanos.

La situación se vuelve aún más crítica con el estallido de la guerra con Irak, trayendo consigo bombardeos, escasez y la trágica pérdida de familiares y amigos cercanos a la familia Satrapi.

Preocupados por el espíritu indomable y abiertamente contestatario de su hija, sus padres toman la decisión de enviarla sola a Austria para estudiar la secundaria en un entorno seguro.

Es en esta etapa donde la novela gráfica explora los sinsabores del exilio, el racismo, la soledad y la crisis de identidad de una joven que no se siente completamente europea, pero que ya no encaja en las restricciones de su tierra natal.

El posterior regreso de Marji a Irán durante su juventud cierra un ciclo de maduración, marcado por el choque cultural, el amor, el divorcio y la necesidad de buscar su libertad fuera de las fronteras de su país.

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¿Por qué se llama Persépolis?

Hace referencia directa a la antigua capital del Imperio Aqueménida (el primer Imperio Persa), fundada por Darío I el Grande alrededor del año 518 a.C.

Satrapi recuerda al lector occidental que la historia de Irán no comenzó con el extremismo religioso del siglo XX, sino que posee un legado cultural, científico y artístico milenario que la teocracia actual ha intentado silenciar o reescribir.

La popularidad de Persépolis en el mundo literario

Persépolis se ha mantenido en las listas de los libros más vendidos durante más de dos décadas; al mismo tiempo, se convirtió en un libro prohibido en Irán debido a las críticas al régimen. De igual forma, está catalogado dentro de las lecturas prohibidas por algunas escuelas en Estados Unidos.

Marjane Satrapi logró derribar el muro de los prejuicios culturales al demostrar que las preocupaciones de una adolescente iraní son idénticas a las de cualquier joven en el otro lado del mundo, especialmente del lado occidental.

El éxito de Persépolis también se trasladó al cine, con la adaptación co-dirigida por la propia Satrapi y el animador Vincent Paronnaud en 2007. La película, que mantuvo fielmente la estética en blanco y negro del cómic, obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y una nominación al Premio Óscar como Mejor Película de Animación.

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¿Por qué Persépolis es una lectura obligatoria?

En el contexto actual, Persépolis es una lectura sobre las consecuencias de los cambios geopolíticos y sociales a lo largo de los últimos 25 años; es una obra que denuncia, critica y cuestiona a un gobierno totalitario.

Sin embargo, también exhibe la deconstrucción y reconstrucción de la identidad cultural en contextos de migración. Durante su estancia en Europa, la protagonista experimenta la dualidad de ser vista como una paria o una amenaza debido a los prejuicios geopolíticos hacia Oriente Medio, al mismo tiempo que experimenta culpa por disfrutar de la paz occidental mientras su familia sobrevive bajo los bombardeos en Teherán.

El libro rinde un homenaje a la resiliencia de las mujeres iraníes, visibilizando sus actos de rebeldía, como usar lápiz labial a escondidas o dejar asomar unos centímetros de cabello fuera del hiyab.

La lectura de Persépolis nos recuerda la defensa de la libertad frente al colectivismo opresor, así como ayuda a comprender las raíces de los movimientos civiles actuales liderados por las nuevas generaciones y las consecuencias de una guerra que no tiene fin.