¿Imaginas que tus visiones místicas dictaran advertencias directas a papas y monarcas para cambiar el rumbo del mundo? Este jueves, el santoral resalta la asombrosa figura de Santa Brígida de Suecia, una aristócrata, madre de ocho hijos y fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, célebre por sus revelaciones celestiales sobre la Pasión de Cristo.

Su extraordinario peso teológico e histórico se halla sólidamente respaldado por los registros oficiales del Vaticano, documentos que conmemoran su tránsito al cielo y recuerdan su proclamación como copatrona de Europa por parte de San Juan Pablo II.

Qué santo se celebra hoy 23 de julio: Santa Brígida de Suecia y su auxilio protector Canva

Quién fue Santa Brígida de Suecia, el santo de hoy jueves 23 de julio

Santa Brígida de Suecia fue una mística del siglo XIV, esposa, madre de familia y posterior religiosa, reconocida por sus intensas visiones místicas y por fundar la Orden del Santísimo Salvador.

Nacida en el seno de una influyente familia noble sueca, Brígida vivió primero una ejemplar vida matrimonial. Tras enviudar, se despojó de sus riquezas y se mudó a Roma, donde se convirtió en una voz profética incansable.

Es famosa a nivel mundial por transcribir minuciosamente las llamadas Revelaciones Célebres, un compendio de dictados espirituales donde detallaba los sufrimientos físicos de Jesús, instando a la Iglesia a una profunda renovación moral.

Qué santo se celebra hoy 23 de julio: Santa Brígida de Suecia y su auxilio protector Canva

Qué gracias y favores especiales se le piden al santo del 23 de julio

Al santo del 23 de julio se le pide auxilio para la protección de las familias, el bienestar de los hijos, la resolución de matrimonios en crisis y fortaleza espiritual.

Gracias a su experiencia como madre y consejera, miles de fieles acuden a ella para encomendar el futuro de jóvenes descarriados. También se le invoca como guía ante decisiones que marcan un cambio de vida radical.

Qué santo se celebra hoy 23 de julio: Santa Brígida de Suecia y su auxilio protector Canva

Qué otros santos se celebran hoy jueves 23 de julio

El calendario litúrgico de este jueves 23 de julio rinde homenaje también a un selecto grupo de mártires e insignes pastores de la Iglesia antigua.

Entre los nombres que completan el registro oficial del santoral destacan:

San Ezequiel profeta : Gran figura bíblica del Antiguo Testamento, conocido por sus visiones del templo.

: Gran figura bíblica del Antiguo Testamento, conocido por sus visiones del templo. San Severo de Bizancio: Mártir que confesó valientemente su fe cristiana bajo el Imperio Romano.

Mártir que confesó valientemente su fe cristiana bajo el Imperio Romano. San Juan Casiano: Célebre monje y escritor ascético que estructuró las bases del monacato occidental.

Qué santo se celebra hoy 23 de julio: Santa Brígida de Suecia y su auxilio protector Canva

Oración a Santa Brígida de Suecia para solicitar su amparo urgente

La oración a Santa Brígida de Suecia es una poderosa herramienta espiritual enfocada en alcanzar la paz familiar, la conversión interior y la protección contra los peligros del alma.

Plegaria de Intercesión Familiar

Oh Santa Brígida, tú que experimentaste las alegrías y desafíos de la vida familiar antes de consagrarte por entero a la contemplación de la Pasión del Señor, alcánzame la gracia de tu fortaleza.

Intercede ante el Trono Divino para que mi hogar sea protegido de toda división, enfermedad o desamparo. Ayúdame a escuchar la voz de Dios con la misma docilidad con la que tú acogiste sus celestiales mensajes.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén."

Medita en las virtudes de esta insigne mujer y permite que su resiliencia guíe tus acciones durante la jornada de este jueves. Fortalece tu espíritu antes de descubrir el gran legado que el santoral nos desvelará mañana.