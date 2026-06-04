Muere a los 56 años la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora de "Persépolis"

La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película "Persépolis" donde contó su infancia en la República Islámica de Irán, murió "de tristeza" en París a los 56 años, un año después del fallecimiento de su marido.

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", indicaron sus allegados en un comunicado transmitido este jueves a la AFP. Productor, actor y director sueco, Mattias Ripa murió el 8 de abril de 2025.

Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica "Persépolis" (2000), en la que relata su juventud en Irán bajo el sistema de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

La artista francoiraní plasmó, con un trazo sencillo y en blanco y negro, la complejidad de la sociedad iraní y el choque íntimo y político provocado por la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979.

Esa imagen de la mujer cuervo y del hombre barbudo integrista, lo que ustedes pudieron ver en televisión, es lo que el gobierno permitía que se viera. Pero Irán es una dictadura, y una dictadura no lo muestra todo", declaró en 2003, lamentando los "clichés" que rodean a su país natal.

La novelista gráfica e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi posa durante la presentación de un tapiz tríptico olímpico creado para la justa veraniega de París 2024. Foto: AFP.

"Persépolis", adaptada en 2007 a la gran pantalla por ella misma junto a Vincent Paronnaud, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Óscar a la mejor película de animación.

"Aunque esta película es universal, quiero dedicársela a todos los iraníes", declaró en Cannes la artista, quien en los últimos años siguió denunciando a las autoridades de la República Islámica de Irán.

+Marjane Satrapi, una voz esencial; Macron expresa sus condolencias

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus "sentidas condolencias" a la familia de Marjane Satrapi y rindió homenaje a "una artista inmensa que convirtió una infancia iraní en una fábula universal".

Marjane era una artista extraordinaria y una mujer entrañable que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y de los recuerdos dolorosos. Hoy la lloramos", reaccionó Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, en una declaración a la AFP.

Férrea opositora de las autoridades de Teherán, en 2023 coordinó el libro "Femme, vie, liberté" ("Mujer, vida, libertad") en el que un grupo de artistas ilustraron las revueltas producidas en Irán a partir del asesinato en 2022 de la joven kurda iraní Mahsa Amini, fallecida bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el velo mal colocado.

En 2024, Satrapi, autora también de "Bordados" (2003) o "Pollo con ciruelas" (2004) ambas inspiradas en su país natal, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad".

Un año después, Satrapi rechazó la Legión de Honor francesa para denunciar "la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán", donde se producía de nuevo una fuerte represión.

La artista creó en febrero de este año la Fundación para el cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi, en el seno de la Academia de Bellas Artes francesa, de donde era miembro, con la misión de "apoyar a estudiantes extranjeros en su proyecto de venir a estudiar cine a París".

Su cuenta de Instagram mostraba las huellas del dolor causado por la pérdida de su marido en 2025. En varias publicaciones, un mensaje proclamaba: "I Lost the love of my life" ("Perdí el amor de mi vida").

La escritora y directora de cine iraní Marjane Satrapi gesticula mientras posa durante la sesión de fotos de su última película "La bande des Jotas" en 2012. Foto: AFP.

Las 10 obras imprescindibles de una artista que revolucionó el cómic

Pocas artistas lograron tender un puente tan poderoso entre Oriente y Occidente como Marjane Satrapi. Con una estética en blanco y negro de apariencia sencilla, pero de enorme profundidad política y emocional, convirtió el cómic en una herramienta de memoria, resistencia y denuncia. Su obra abordó la revolución iraní, la condición femenina, el exilio, la identidad y la libertad con una voz única.

Persépolis (2000-2003): Su obra maestra y una de las novelas gráficas más importantes de todos los tiempos. Satrapi narra su infancia durante la Revolución Islámica iraní y su posterior adolescencia en Europa. El libro transformó la percepción mundial sobre Irán al mostrar la vida cotidiana detrás de los estereotipos políticos. Ha vendido millones de ejemplares y se estudia en universidades de todo el mundo.

Persepolis (2007 película): La adaptación cinematográfica de su propia novela gráfica elevó aún más su prestigio. Codirigida junto a Vincent Paronnaud, ganó el Premio del Jurado en Cannes y obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Película Animada. Es considerada una de las mejores cintas animadas para adultos del siglo XXI.

Pollo con ciruelas (2004): Para muchos críticos, su novela gráfica más refinada. La historia sigue los últimos días de un músico iraní que decide dejarse morir tras perder aquello que da sentido a su vida. Es una obra sobre el amor, la nostalgia y la muerte, narrada con extraordinaria sensibilidad.

Bordados (2003). Una de las obras feministas más brillantes del cómic contemporáneo.A través de conversaciones entre mujeres iraníes, Satrapi desmonta prejuicios occidentales y muestra una sociedad mucho más compleja de lo que suele retratarse. Humor, sexo, matrimonio y tradición se mezclan en una obra aparentemente ligera pero profundamente política.

The Voices. Su salto al cine anglosajón. La cinta, protagonizada por Ryan Reynolds, sorprendió por combinar humor negro, terror psicológico y fantasía. Mostró una faceta mucho más irreverente y experimental de Satrapi.

Radioactive: Biografía cinematográfica de Marie Curie. Satrapi abordó la vida de una de las mujeres más importantes de la ciencia moderna, explorando tanto sus logros como las consecuencias éticas del descubrimiento de la radiactividad.

Mujer, Vida, Libertad (2023). Su último gran proyecto editorial. Satrapi coordinó a decenas de artistas y periodistas para documentar las protestas surgidas tras la muerte de Mahsa Amini. El libro se convirtió en una referencia internacional sobre la lucha de las mujeres iraníes contra la represión.

Tapiz olímpico de París 2024: Aunque menos conocido que sus cómics, este proyecto mostró su versatilidad artística. Diseñó una de las piezas simbólicas asociadas a los Juegos Olímpicos de París, llevando su lenguaje visual a un espacio de alcance global.

Con información de AFP. *mcam