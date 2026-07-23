Nuevas generaciones del arte popular: Premian a jóvenes artesanos de Oaxaca

OAXACA. Oax.- El Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca (Meapo) dio a conocer el nombre de las personas artesanas ganadoras de la quinta edición del Concurso Jóvenes de Excelencia 2026, Preservando el Arte Popular Oaxaqueño, convocado por Fomento Cultural Banamex y el Instituto de Intercambios Culturales y Educativos de México (IICE), quienes serán reconocidos el próximo fin de semana.

Carlomagno Pedro Martínez, director del recinto cultural, ubicado en San Bartolo Coyotepec, resaltó que el programa de apoyo al arte popular es un proyecto que ha marcado un hito en la historia de Fomento Cultural Banamex y hoy en día es considerado un referente en el arte popular mexicano.

MEAPO premia a los ganadores del concurso 'Jóvenes de Excelencia 2026' Fotos: Cortesía Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca

“Establecido con claros objetivos de largo alcance, desde la primera edición hasta la fecha, Jóvenes de Excelencia ha impactado a varias comunidades indígenas y beneficia directamente artistas en distintas especialidades artesanales”, comentó.

En entrevista, el también maestro de arte popular detalló que personas artesanas, de 18 a 45 años de edad, originarias de las ocho regiones de la entidad inscribieron 128 piezas, en las categorías de cerámica, talla de madera, textil y cartonería.

MEAPO premia a los ganadores del concurso 'Jóvenes de Excelencia 2026' Fotos: Cortesía Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca

Las propuestas fueron evaluadas considerando la creatividad y preservación de la técnica por el jurado conformado por Moisés García Nava (Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la UABJO), Remigio Mestas (Artesano textil), Leticia Valle Mijangos (exdirectora de Arte y Cultura Municipal de la Ciudad de Oaxaca) y Rocío Blázquez Peredo, coordinadora de Arte Popular de Fomento Cultural Banamex.

MEAPO premia a los ganadores del concurso 'Jóvenes de Excelencia 2026' Fotos: Cortesía Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca

Los y las jóvenes ganadores de un estímulo económico y un reconocimiento son: Enrique Gutiérrez, Martín Xuana Fabián, Carolina Sandoval, Angélica Fabián, Yatahli Rosas Balbina Mendoza, Magaly Aguilar, Elena Nicolás, Rosa María Mayoral, Flor García Mendoza, Alan Hernández, Alfonso Martínez, Naomí Magdalena Santos, Diego Reyes y Jaqueline Ortiz.