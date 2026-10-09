Emmanuel Carrère alerta sobre los riesgos de la inteligencia artificial 

La inteligencia artificial, el futuro, los efectos de guerra y los límites entre ficción y realidad fueron algunos temas que abordó ayer el narrador, cronista y cineasta Emmanuel Carrère (París, 1957), durante un encuentro con medios, en la Casa Francia, donde habló de Koljós (2026), su libro más reciente, y anunció las dos presentaciones que tendrá en México.

La primera será hoy, a las 12:00 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, con la conversación Emmanuel Carrère: su narrativa y Koljós, su nuevo libro, donde charlará con Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM, y Julia Santibáñez, titular de Literatura UNAM. Posteriormente, el domingo 11 de octubre, el autor llevará su libro a la Feria Internacional del Libro de Monterrey, en el marco de las celebraciones por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Durante la charla, Carrère se mostró pesimista sobre la IA.

“Les pido que piensen qué lugar ocupaba la IA hace dos años en su espacio mental. Muy poco y de una manera muy abstracta. En cambio, hoy, empieza a ocupar un lugar enorme en nuestro espacio mental y no me atrevo a pensar lo que ocurrirá en dos años más, quizá ocupará 90 por ciento”.

Emmanuel Carrère habló de su más reciente libro "Koljós". Foto: Karina Tejada.

Y agregó: “La IA avanza tan rápido que no tengo idea de qué va a suceder, pero lo que sí vemos son las ventajas y los inconvenientes, que serán muchos más que las ventajas, así que estamos asistiendo a una especie de modificación cognitiva que, al lado de internet y las redes sociales, es nada. Podemos hacer algunas preguntas, pero me parece sintomático que quienes inventaron la IA están ahora diciendo que tengamos cuidado y que se cometió una locura, que hay que detenerlo”.

Además, el también autor de El adversario y Una novela rusa habló sobre el pesimismo que siente ante la fotografía de nuestro tiempo.

No creo que se trate de un declive de nuestra civilización, sino de un colapso masivo. Hay manifestaciones de estudiantes de preparatoria en Francia que han sido tan violentas que un chico perdió una mano debido a la represión.

“Me da un poco de vergüenza mi pesimismo, pero, desgraciadamente, es bastante grande. Hay una máxima que me parece correcta: dicen que hay que ser pesimista en la reflexión y optimista en la acción, pero me parece que la acción está tan limitada, tan obstaculizada y reprimida que no sé qué tanta acción se puede llevar a cabo”, aseveró.

Finalmente, el autor aseguró que la literatura no necesariamente es un instrumento terapéutico, pero sí es un artefacto de conocimiento que ha modificado su relación con el mundo. “Si no tuviera la posibilidad de escribir, no sé cómo percibiría el mundo. Si no tuviera eso, creo que sería replegado sobre mí mismo, muy introvertido, muy poco abierto a los demás, pero el hecho de escribir me da la capacidad de abrirme”.

Publicado por Anagrama en español, con traducción de Juan de Sola, Koljós, que ganó los premios Médicis y Grand Continent de 2025, recupera la figura materna del autor –la historiadora Hélène Carrère d’Encausse–, así como la historia de sus antepasados, para elaborar un retrato de la Europa del siglo XX y su herencia en el siglo XXI, que lo mismo habla de la revolución bolchevique, el exilio de los rusos blancos que de las guerras mundiales, la caída del bloque soviético, la Rusia de Putin y la guerra en Ucrania.