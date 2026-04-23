El Museo de San Antonino Castillo Velasco (Musa) abrirá sus puertas para exponer Génesis del artista contemporáneo, Efraín Morales Sánchez, una propuesta que invita a mirar más allá de la forma, a percibir la creación como un proceso continuo donde el deseo, la energía y el espíritu convergen, recordándonos que en cada gesto creador habita un nuevo comienzo.

El artista plástico, originario de la Mixteca ( Tlaxiaco, 1962) destaca en sus cuadros las líneas curvas combinadas con papel laminado, papel kraft y cera y hasta papel de servilleta, que resaltan la anatomía humana y los detalles eróticos, dejando al espectador la libertad para hacer su interpretación.

Efraín Morales Sánchez presenta 'Génesis' en Museo de Oaxaca

Morales Sánchez, quien comenzó su labor artística en 1980, ha expuesto en distintos recintos de Oaxaca, en el interior del país y del extranjero.

El artista resume esta exposición como la unión de principios: lo masculino y lo femenino, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual.

“El génesis o la creación aparece como un rito sagrado, donde el deseo se transfigura en energía generadora, en una fuerza que ordena el caos y da origen a la existencia”.

Efraín Morales Sánchez presenta 'Génesis' en Museo de Oaxaca

“La obra no se impone: se revela de manera distinta en cada mirada, permitiendo una experiencia profundamente personal y contemplativa”, agrega el exdirector del Museo de los Pintores Oaxaqueños.

Génesis consta de 18 obras y estará abierta a partir del 25 de abril, en el recinto cultural Musa, del municipio de San Antonino Castillo Velasco.