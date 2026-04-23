Noticias culturales hoy 23 de abril: Fuorisalone 2026 y Premio Cervantes

Si quieres ponerte al día con lo que está pasando en el mundo del arte y la cultura, este recorrido rápido te da justo eso: una mirada ágil a exposiciones, hallazgos y eventos clave que están marcando la conversación hoy. Desde instalaciones que exploran la mente humana hasta piezas históricas que regresan a casa, estas noticias culturales hoy conectan lo local con lo global.

Fuorisalone 2026 en Milán: esculturas que exploran la mente humana

MILÁN.– Un grupo de personas observa las esculturas tituladas Los tres cerebros del cuerpo humano, de Andrea Olivari, que forman parte del Fuorisalone 2026, durante la Semana del Diseño de Milán, en Italia. El artista italiano transforma pensamientos en obras gigantes que hablan sobre ansiedad, identidad, autoestima y felicidad. Cada pieza muestra algo que vivimos, pero pocas veces comprendemos: cómo nuestra mente interpreta la realidad.

Fuorisalone 2026 en Milán: esculturas que exploran la mente humana Photo by Stefano RELLANDINI AFP

Rumania exhibe tesoros repatriados tras robo en museo europeo

BUCAREST.– Un visitante toma fotografías del antiguo casco de Cotofenesti y dos brazaletes de oro dacios expuestos en el Museo Nacional de Historia de Rumania.

Los artefactos fueron mostrados juntos por primera vez desde su repatriación. En enero de 2025, el casco de Cotofenesti y varios brazaletes de oro fueron robados del Museo Drents en Assen, Países Bajos.

Rumania exhibe tesoros repatriados tras robo en museo europeo (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP) AFP

Semana Cervantina 2026: Gonzalo Celorio se reúne con la realeza en Madrid

MADRID.– Los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz presidieron hoy, 23 de abril, la entrega del Premio Cervantes 2025, que recogió el escritor mexicano Gonzalo Celorio, protagonista del acto principal de la Semana Cervantina, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

El autor acudió ayer al Palacio Real al almuerzo que ofrecen los monarcas con representantes del mundo de las letras.

Mexican writer Gonzalo Celorio (L) receives the Miguel de Cervantes Prize of Hispanic Literature from King Felipe VI of Spain and his wife Queen Letizia (R) during a ceremony at the University of Alcala de Henares in Alcala de Henares on April 23, 2026. (Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP) AFP

Las noticias culturales de hoy son una muestra de cómo el arte y la cultura siguen moviéndose en distintas latitudes al mismo tiempo: mientras en Italia se cuestiona la mente humana, en Rumania se recupera la memoria histórica y en España se celebra la literatura. Distintos escenarios, una misma constante: la cultura sigue dando de qué hablar.