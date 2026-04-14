Festival del Mural en Cuicatlán, Oaxaca: Arte para preservar el medio ambiente

Con la intención de promover la preservación de la riqueza natural de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, joya natural de nuestro país, se celebrará la sexta edición del Festival del Mural, donde artistas locales, nacionales e internacionales plasman su talento en obras de gran formato, en las calles de San Juan Bautista Cuicatlán, en la Cañada, Oaxaca.

Durante dos semanas, del 17 de abril al 1 de mayo, artistas gráficos consagrados y emergentes procedentes de Colombia, Chile, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca no sólo intervendrán espacios públicos, también recorrerán la Reserva, espacio que une riqueza biológica, geológica, cultural e histórica.

“A seis años de su origen, el Festival Mural Cuicatlán no solo ha transformado el paisaje urbano de la municipalidad, sino que se consolida como un referente cultural en Oaxaca, con potencial de proyección nacional e internacional”, comenta a Excélsior, Maricel Mariscal Gaytán, organizadora del evento.

“En un contexto donde la preservación ambiental y la identidad cultural son fundamentales, este evento demuestra que el arte puede ser una herramienta de transformación social, memoria colectiva y defensa del territorio”.

Éste festival, asegura la promotora cultural, se construye desde la inmersión: los participantes recorren la Reserva, Patrimonio Mixto de la Humanidad por la Unesco, de ahí que los murales comuniquen narrativas visuales del paisaje, la biodiversidad y la vida comunitaria de la región.

La iniciativa de Axolotl Collective, de Julio Ramírez y el artista Óscar Sandoval cuenta con aliados estratégicos que fortalecen su impacto. Destaca el respaldo de la empresa de pinturas Comex, a través de su programa México Bien Hecho, que aporta pintura e insumos esenciales para la realización de los murales.