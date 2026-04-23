El escritor y filósofo argentino Hugo Mujica (1942) reflexiona sobre “la vida hecha carne, no en abstracto”. Para él, la vida es él mismo, no un ente separado, por eso propone “dialogar con ella, escucharla y dejar que florezca, que nazca cada día”.

En entrevista, el también poeta y artista plástico explica que la vida “es el asombro de estar, pudiendo no haber estado. La vida es expresarla, en el sentido de llevarla adelante y darle forma; uno tiene la idea de que ya nació con una vida que no tiene más que desplegarse. No, la vida es para ir creándola, darle una forma propia, no la de la estadística”.

Mujica está en México para promover el libro La pasión por lo posible. En torno a lo humano (Vaso Roto), que se presentó ayer en la Librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica.

“Es un título singular, porque reúne notas que escribí durante siete años y que mucha gente las sigue subiendo a online, es decir, conservan su vigencia. Las recuperé, conservé la frescura y las convertí en libro”, detalla.

Quién es Hugo Mujica: El escritor que pasó 7 años en silencio y hoy habla de vitalidad Cortesía Museo La Milarca

Quien además tiene estudios de teología y antropología considera que en la sociedad actual “vivimos una crisis de vitalidad. El funcionamiento fue dejando atrás la vitalidad. Ésta es dejar que la vida se exprese, nos moldé y se celebre.

“No hay recetas para salir de la enajenación. Una respuesta genera una comprensión que viene de afuera. La mayoría de los proyectos espirituales de hoy provienen del ego”, añade quien hizo un voto de silencio y pasó siete años en monasterios la Orden Trapense.

“El silencio me hizo aprender a escuchar y, por ende, me dio la literatura”, indica quien comenzó su carrera literaria hace 43 años.

“No me gusta quejarme de la vida actual porque, como es la única que voy a tener, debo aprender a vivirla en esta circunstancia. No me sirve que en el medioevo era mejor o peor. Toda época tuvo sus problemas. Pero hay que crear una vida propia”, señala.

Mujica trabaja en un libro sobre el filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), “porque él vino a decirnos que no era una culpa estar vivos”; y este año visitará además Colombia y España.