Efemérides agosto 2026: del Día del Abuelo al Día Mundial del Gato y más

Agosto está a la vuelta de la esquina y sin duda es un mes que debemos tener presente, ya que aunque muchos están de vacaciones, en el calendario tenemos varias fechas que son importantes. Aquí te contamos los días que destacan en el séptimo mes del año.

¿Qué se celebra en agosto 2026?

Día Mundial de la Alegría- 1 de agosto

Día Mundial del ARN- 1 de agosto

Día de la novia- 1 de agosto

Día de la Novia Especial

Día Internacional de la planificación familiar- 3 de agosto

Día de la ropa interior- 5 de agosto

En 1945 caen bombas atómicas en Hirosima y Nagasaki en Japón- 6 de agosto

En 1959 se toma la primera foto de la Tierra desde el espacio- 7 de agosto

Día Mundial de los Faros- 7 de agosto

Día Internacional de la cerveza- 7 de agosto

Día del orgasmo femenino- 8 de agosto

Día Mundial del gato- 8 de agosto

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Día Internacional de la población indígena- 9 de agosto

Día Mundial del león- 10 de agosto

Día Mundial de los tambores metálicos- 11 de agosto

Día Internacional de la Juventud- 12 de agosto

Día Mundial del elefante- 12 de agosto

Día Internacional del disco de vinilo- 12 de agosto

Día Mundial del hijo de en medio- 12 de agosto

Día Mundial de la caligrafía- 12 de agosto

Conmemoración de la caída de Tenochtitlán- 13 de agosto

Día Internacional de los zurdos- 13 de agosto

Día Internacional de lobo- 13 de agosto

Especial

Día Internacional del armadillo- 13 de agosto

Día Mundial del lagarto- 14 de agosto

Día Mundial de la relajación- 15 de agosto

Día Mundial del Reiki- 15 de agosto

Día Internacional del animal sin hogar- 15 de agosto

Día Internacional de la montaña rusa- 16 de agosto

Día Internacional del ron- 16 de agosto

Día Mundial del peatón- 17 de agosto

Día del Veterinario Zootecnista- 17 de agosto

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Día Mundial de Nunca rendirse- 18 de agosto

Día Internacional de la Prevención de incendios forestarles- 18 de agosto

Día Internacional de la Arqueología- 18 de agosto

Día Mundial de la Fotografía- 19 de agosto

Día Mundial del orangután- 19 de agosto

Día Mundial de la asistencia humanitaria- 19 de agosto

Día Mundial del mosquito- 20 de agosto

Día Mundial de las papas fritas- 20 de agosto

Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo- 21 de agosto

Día Nacional del Trabajo Social-21 de agosto

Día Mundial del Folclore- 22 de agosto

Día Nacional del bombero- 22 de agosto

Estación de Bomberos en San Miguel Topilejo. Alejandro Aguilar

Día Mundial de la leche vegetal- 22 de agosto

Día Internacional del Hashtag- 23 de agosto

Día del Internauta- 23 de agosto

Día Internacional de la Música extraña- 24 de agosto

Día del Ramen- 25 de agosto

Día Internacional del peluquero- 25 de agosto

Día Internacional contra el Dengue- 26 de agosto

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Día Internacional de la actriz y el actor- 26 de agosto

Día Mundial de los lagos- 27 de agosto

Día Mundial del Síndrome de Turner- 28 de agosto

Día del Abuelo- 28 de agosto

Día Mundial del videojuego- 29 de agosto

ASUS ROG

Día Internacional contra los ensayos nucleares- 29 de agosto

Día Internacional del Tiburón ballena- 30 de agosto

Día Internacional de los desaparecidos- 30 de agosto

Día Internacional de la Obstetricia- 31 de agosto

Día Internacional de los afrodescendientes- 31 de agosto

Día Internacional de la Solidaridad- 31 de agosto

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

Demián Bichir cumple años - 1 de agosto

Jason Momoa cumple años- 1 de agosto

Jeff Spicer

Angélica Rivera cumple años- 2 de agosto

Tom Brady cumple años- 3 de agosto

Barack Obama cumple años- 4 de agosto

Meghan Markle cumple años-4 de agosto

Marlene Favela cumple años- 5 de agosto

Christian Chávez cumple años- 7 de agosto

Pepe Aguilar cumple años- 7 de agosto

Especial

Carlos Vives cumple años- 7 de agosto

Charlize Theron cumple años- 7 de agosto

Christian Chávez cumple años- 7 de agosto

Shawn Mendes cumple años- 8 de agosto

José Ron cumple años- 8 de agosto

Juanes cumple años- 9 de agosto

Alexis Ayala cumple años- 9 de agosto

Ana Serradilla cumple años- 9 de agosto

Antonio Banderas cumple años- 10 de agosto

Kylie Jenner cumple años- 10 de agosto

Cara Delevigne cumple años- 12 de agosto

Belinda cumple años- 15 de agosto

Ben Affleck cumple años- 15 de agosto

Jennifer Lawrence cumple años- 15 de agosto

Madonna cumple años- 16 de agosto

Foto: Cuartoscuro.com / Alberto Vera

Steve Carell cumple años- 16 de agosto

Mauricio Islas cumple años- 16 de agosto

Daniela Castro cumple años- 17 de agosto

Sean Penn cumple años- 17 de agosto

Demi Lovato cumple años- 20 de agosto

Jacqueline Andere cumple años- 20 de agosto

Dua Lipa cumple años- 22 de agosto

Dua Lipa IG dualipa

Luz Elena González cumple años- 22 de agosto

Pablo Montero cumple años- 23 de agosto

Martha Higareda cumple años- 24 de agosto

Tim Burton cumple años- 25 de agosto

Nicki Nicole cumple años- 25 de agosto

Sean Connery- 25 de agosto

Thalía cumple años- 26 de agosto

Reuters

Daniela Romo cumple años- 27 de agosto

Bizarrap cumple años- 29 de agosto

William Levy cumple años- 29 de agosto

Lucero cumple años- 29 de agosto

Cameron Diaz cumple años- 30 de agosto

Alicia Villarreal cumple años- 31 de agosto

Alicia Villarreal IG

Aniversarios luctuosos

Muere Marilyn Monroe- 4 de agosto

Muere Chavela Vargas- 5 de agosto

Muere el compositor Roberto Cantoral- 7 de agosto

Muere Rius- 8 de agosto

Muere Ramón Valdés- 9 de agosto

Ramón Valdés

Muere Robin Williams- 11 de agosto

Muere Aretha Franklin- 16 de agosto

Muere Elvis Presley- 16 de agosto

Muere Celso Piña- 21 de agosto

Muere Evita Muñoz Chachita-23 de agosto

Muere Neil Armstrong- 25 de agosto

Muere Juan Gabriel- 28 de agosto

Muere Manuel El Loco Valdés- 28 de agosto

Muere la Princesa Diana- 31 de agosto