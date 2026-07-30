Efemérides agosto 2026: del Día del Abuelo al Día Mundial del Gato y más
En agosto se celebran importantes fechas que debes de tener presentes en tu calendario, ¿sabes cuáles son?
Agosto está a la vuelta de la esquina y sin duda es un mes que debemos tener presente, ya que aunque muchos están de vacaciones, en el calendario tenemos varias fechas que son importantes. Aquí te contamos los días que destacan en el séptimo mes del año.
¿Qué se celebra en agosto 2026?
Día Mundial de la Alegría- 1 de agosto
Día Mundial del ARN- 1 de agosto
Día de la novia- 1 de agosto
Día Internacional de la planificación familiar- 3 de agosto
Día de la ropa interior- 5 de agosto
En 1945 caen bombas atómicas en Hirosima y Nagasaki en Japón- 6 de agosto
En 1959 se toma la primera foto de la Tierra desde el espacio- 7 de agosto
Día Mundial de los Faros- 7 de agosto
Día Internacional de la cerveza- 7 de agosto
Día del orgasmo femenino- 8 de agosto
Día Mundial del gato- 8 de agosto
Día Internacional de la población indígena- 9 de agosto
Día Mundial del león- 10 de agosto
Día Mundial de los tambores metálicos- 11 de agosto
Día Internacional de la Juventud- 12 de agosto
Día Mundial del elefante- 12 de agosto
Día Internacional del disco de vinilo- 12 de agosto
Día Mundial del hijo de en medio- 12 de agosto
Día Mundial de la caligrafía- 12 de agosto
Conmemoración de la caída de Tenochtitlán- 13 de agosto
Día Internacional de los zurdos- 13 de agosto
Día Internacional de lobo- 13 de agosto
Día Internacional del armadillo- 13 de agosto
Día Mundial del lagarto- 14 de agosto
Día Mundial de la relajación- 15 de agosto
Día Mundial del Reiki- 15 de agosto
Día Internacional del animal sin hogar- 15 de agosto
Día Internacional de la montaña rusa- 16 de agosto
Día Internacional del ron- 16 de agosto
Día Mundial del peatón- 17 de agosto
Día del Veterinario Zootecnista- 17 de agosto
Día Mundial de Nunca rendirse- 18 de agosto
Día Internacional de la Prevención de incendios forestarles- 18 de agosto
Día Internacional de la Arqueología- 18 de agosto
Día Mundial de la Fotografía- 19 de agosto
Día Mundial del orangután- 19 de agosto
Día Mundial de la asistencia humanitaria- 19 de agosto
Día Mundial del mosquito- 20 de agosto
Día Mundial de las papas fritas- 20 de agosto
Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo- 21 de agosto
Día Nacional del Trabajo Social-21 de agosto
Día Mundial del Folclore- 22 de agosto
Día Nacional del bombero- 22 de agosto
Día Mundial de la leche vegetal- 22 de agosto
Día Internacional del Hashtag- 23 de agosto
Día del Internauta- 23 de agosto
Día Internacional de la Música extraña- 24 de agosto
Día del Ramen- 25 de agosto
Día Internacional del peluquero- 25 de agosto
Día Internacional contra el Dengue- 26 de agosto
Día Internacional de la actriz y el actor- 26 de agosto
Día Mundial de los lagos- 27 de agosto
Día Mundial del Síndrome de Turner- 28 de agosto
Día del Abuelo- 28 de agosto
Día Mundial del videojuego- 29 de agosto
Día Internacional contra los ensayos nucleares- 29 de agosto
Día Internacional del Tiburón ballena- 30 de agosto
Día Internacional de los desaparecidos- 30 de agosto
Día Internacional de la Obstetricia- 31 de agosto
Día Internacional de los afrodescendientes- 31 de agosto
Día Internacional de la Solidaridad- 31 de agosto
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
Demián Bichir cumple años - 1 de agosto
Jason Momoa cumple años- 1 de agosto
Angélica Rivera cumple años- 2 de agosto
Tom Brady cumple años- 3 de agosto
Barack Obama cumple años- 4 de agosto
Meghan Markle cumple años-4 de agosto
Marlene Favela cumple años- 5 de agosto
Christian Chávez cumple años- 7 de agosto
Pepe Aguilar cumple años- 7 de agosto
Carlos Vives cumple años- 7 de agosto
Charlize Theron cumple años- 7 de agosto
Christian Chávez cumple años- 7 de agosto
Shawn Mendes cumple años- 8 de agosto
José Ron cumple años- 8 de agosto
Juanes cumple años- 9 de agosto
Alexis Ayala cumple años- 9 de agosto
Ana Serradilla cumple años- 9 de agosto
Antonio Banderas cumple años- 10 de agosto
Kylie Jenner cumple años- 10 de agosto
Cara Delevigne cumple años- 12 de agosto
Belinda cumple años- 15 de agosto
Ben Affleck cumple años- 15 de agosto
Jennifer Lawrence cumple años- 15 de agosto
Madonna cumple años- 16 de agosto
Steve Carell cumple años- 16 de agosto
Mauricio Islas cumple años- 16 de agosto
Daniela Castro cumple años- 17 de agosto
Sean Penn cumple años- 17 de agosto
Demi Lovato cumple años- 20 de agosto
Jacqueline Andere cumple años- 20 de agosto
Dua Lipa cumple años- 22 de agosto
Luz Elena González cumple años- 22 de agosto
Pablo Montero cumple años- 23 de agosto
Martha Higareda cumple años- 24 de agosto
Tim Burton cumple años- 25 de agosto
Nicki Nicole cumple años- 25 de agosto
Sean Connery- 25 de agosto
Thalía cumple años- 26 de agosto
Daniela Romo cumple años- 27 de agosto
Bizarrap cumple años- 29 de agosto
William Levy cumple años- 29 de agosto
Lucero cumple años- 29 de agosto
Cameron Diaz cumple años- 30 de agosto
Alicia Villarreal cumple años- 31 de agosto
Aniversarios luctuosos
Muere Marilyn Monroe- 4 de agosto
Muere Chavela Vargas- 5 de agosto
Muere el compositor Roberto Cantoral- 7 de agosto
Muere Rius- 8 de agosto
Muere Ramón Valdés- 9 de agosto
Muere Robin Williams- 11 de agosto
Muere Aretha Franklin- 16 de agosto
Muere Elvis Presley- 16 de agosto
Muere Celso Piña- 21 de agosto
Muere Evita Muñoz Chachita-23 de agosto
Muere Neil Armstrong- 25 de agosto
Muere Juan Gabriel- 28 de agosto
Muere Manuel El Loco Valdés- 28 de agosto
Muere la Princesa Diana- 31 de agosto