Con redes sociales y libros digitales, Antolín Vázquez rescata la lengua yoremnokki

EL JUPARE, Sonora.– A sus 63 años, todos los días antes de que salga el sol, Antolín Vázquez Valenzuela, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares 2025, madruga y aprovecha las nuevas tecnologías para compartir, desde su teléfono inteligente o su computadora, las anécdotas de su vida cotidiana, registrando entre el idioma español y el yoremnokki, su lengua materna, los Recuerdos y Memorias de un Promotor Cultural Yoreme-Mayo.

El investigador José Luis Moctezuma Zamarron, doctor en Antropología Lingüística por la Universidad de Arizona, destacó que Antolín Vázquez supo reconocer la dinámica de las redes sociales y aprovecharlas para la preservación y difusión de su lengua materna.

Antolín Vázquez preserva la lengua yoremnokki en Sonora usando redes sociales Foto: Daniel Sánchez Dórame

Una lengua en alto riesgo: Solo 17 mil hablantes en la comunidad

El yoremnokki está en altísimo riesgo de desaparición, actualmente solo hay 17 mil hablantes y no hay niños o adultos menores de 30 años que puedan mantener una conversación fluida.

“Antolin reconoció el modelo de Facebook y comenzó a lanzar cotidianamente mensajes breves y que lleguen a la gente de su comunidad, de tal forma que él se adaptó a esta modernidad para dar cuenta de lo que ocurre en el mundo tradicional Yoreme”, destacó el profesor e investigador, licenciado en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Antolín Vázquez preserva la lengua yoremnokki en Sonora usando redes sociales Foto: Daniel Sánchez Dórame

De las redes sociales a la Biblioteca Digital de Sonora

Por su parte el investigador Alejandro Aguilar Zeleny, maestro en Antropología Social, poeta y filósofo, fue el encargado de recopilar las publicaciones de Antolín Vázquez, para plasmarlas en el libro Recuerdos y Memorias de un Promotor Cultural Yoreme-Mayo.

La publicación fue presentada recientemente en Hermosillo, Sonora y posteriormente en el pueblo originario de El Jupare, municipio de Huatabampo. El libro digital puede descargarse gratis del catálogo cultural de la Biblioteca Digital del Estado de Sonora.

Es un texto de lectura ágil, muy entretenido, lleno de chascarrillos, leyendas y chuscas anécdotas que combinan el español con el Yoremnokki, para adentrar al lector en la cosmovisión y la cosmogónia del pueblo originario Yoreme-Mayo.