Una danza de lo cotidiano: El Lirio Danza Escénica alista su debut independiente en la CDMX

El coreógrafo mexicano Luis Tavera alista el debut de la compañía El Lirio Danza Escénica, el próximo 15 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Varsovia, integrada por ocho bailarines mexicanos e ideada como una agrupación independiente que busca alejarse de lo abstracto para hacer una danza más contemplativa y cotidiana.

“Decidí hacer esta compañía para tener un espacio donde expresar mi propia voz, donde pueda caber la danza moderna y experimentar con una estética no tan ligada con lo abstracto y ver hasta dónde se puede llevar. La idea es ofrecer una alternativa a las propuestas que se ven aquí en México”, comentó en entrevista Luis Tavera.

¿Qué temáticas exploraría la compañía? “Las propuestas tienen que ver más con lo cotidiano. Una de las obras aborda un día en el Metro y habla sobre sus personajes y sus vivencias.

La compañía El Lirio Danza Escénica debuta en el Teatro Varsovia Foto: Cortesía Vicente Morales

“Otra más, Sones y claveles habla de la tradición de la música veracruzana y de su relación con la figura matriarcal mexicana y del realismo mágico. Y tengo piezas que hablan sobre las tragedias diarias que vivimos todas las personas”, destacó Tavera.

¿Con qué repertorio iniciará la agrupación? “Hay varias obras que hice antes de fundar la compañía, como Sonata para cuatro, con la que gané el segundo lugar en el Concurso interno de coreografía de ballet independiente, en 2013.

“Tengo Procesión, que participó en el Premio Nacional de Danza INBAL-UAM de 2024; Entelequia, que será un estreno y que habla de los pequeños placeres de la danza y la amistad entre hombres; un solo llamado Lirio de noche, sobre la intimidad humana, entre otras más”.

La intención de esta compañía –que tendrá su segunda función del 18 al 20 de septiembre en el Pabellón del Jardín Escénico, como parte del proyecto Saberes Danzados de la Coordinación Nacional de Danza– “es mostrar no sólo lo que nos da fortaleza, sino lo que nos hace vulnerables y lo que más nos conecta como seres humanos”.