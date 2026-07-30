Danzatlán 2026 regresa con Elisa Carrillo y artistas de talla mundial en el Estado de México

"Estoy muy feliz de poder volver a mi querido Estado de México, en esta ocasión al escenario de Texcoco, en donde tendré la oportunidad de presentarme en la gala de 'Elisa y Amigos', acompañada de grandes estrellas internacionales", señaló en videollamada la bailarina mexicana Elisa Carrillo.

La artista, quien actualmente dirige la John Cranko Schule, en Stuttgart, Alemania, dio a conocer los pormenores de la novena edición del Festival Danzatlán, que se realizará del 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco.

Este evento reunirá a los bailarines Tatiana Melnik y Motomi Kiyota del Ballet de Hungría; Funi Kaneko y Vadim Muntagirov, del Royal Ballet de Londres; al solista Marti Paixá, del Sttugart Ballet, y al bailarín de contemporáneo y coreógrafo estadunidense Braylon Browner.

La primera bailarina del Staatsballett de Berlín recordó que la actividad inaugural será Pregúntale a Elisa, en el Auditorio Miguel León Portilla del CCMB, a las 12:00 horas.

"donde generaciones jóvenes me preguntan las dudas que tengan y podemos compartir un poco más sobre lo que es la vida de un bailarín profesional", resaltó la artista.

En la conferencia de prensa también participaron Maritza Zulema Lugo, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca; Elisa Cabrera Robledo, directora de Relaciones Públicas de la Fundación Elisa Carrillo, y Nelly Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, quien destacó que esta edición contará con 19 actividades.

Un festival para acercar a las infancias y al público a la danza

Nelly Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, quien destacó que esta edición contará con 19 actividades.

"Del 13 al 16 de agosto, el Estado de México, específicamente el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y diversas sedes mexiquenses, recibirán 19 actividades artísticas, culturales y académicas distribuidas en siete sedes de la región de los volcanes, consolidando un festival que conecta a creadoras y creadores locales con figuras de reconocimiento internacional", explicó Carrasco Godínez.

A estas actividades se suma la participación de Elisa Carrillo con la interpretación de las obras Transparente, del coreógrafo Ronald Savkovic, y el tercer acto de Onegin, de John Cranko. Además, el público podrá asistir a los ensayos de la gala el 14 de agosto, de 12:00 a 15:00 horas (previo al ensayo general), y el 15 de agosto, de 13:30 a 16:00 horas (ensayo general).

También se informó que el jueves 13 de agosto, a las 16:00 horas, bajo la dirección de Blanca Estela Bautista Rivera, la compañía Academia de Danza del Bosque presentará El lago de los cisnes en la Sala de Conciertos "Elisa Carrillo".

Festival Danzatlán con Elisa Carrillo: fechas, dónde y actividades Foto: Festival Danzatlán 2026

La clase masiva de Elisa Carrillo pondrá el broche de oro al festival

El Festival Danzatlán cerrará con una de sus actividades más esperadas: la clase masiva impartida por Elisa Carrillo, que se llevará a cabo el 16 de agosto, de 9:00 a 10:30 horas. La sesión contará con música en vivo y consejos de calentamiento, además de reunir a niñas, niños, jóvenes, maestros y maestras de danza en un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias.

"Elisa prepara una clase abierta masiva para las niñas, niños y jóvenes que acuden. Hay una interacción muy padre con ella directamente. Incluso, ella selecciona, dentro del mismo público, a algunas niñas que la acompañarán a dar la clase en el escenario", platicó a Excélsior, Maritza Zulema Lugo.

Festival Danzatlán con Elisa Carrillo: fechas, dónde y actividades Foto: Festival Danzatlán 2026

Las personas interesadas únicamente deberán registrarse hasta agotar los lugares disponibles. La convocatoria puede consultarse en la página oficial de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.