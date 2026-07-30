El Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en el corazón de Coyoacán, albergará la octava edición de la Feria del Mundo del viernes 14 al domingo 16 de agosto de 2026.

En un horario de 11:00 a 19:00 horas y con entrada libre, este encuentro reunirá a 45 expositores de 35 países. El evento busca fomentar el respeto y la integración global mediante muestras gastronómicas, artesanales, textiles y un programa cultural en vivo que prevé recibir a cerca de 16,000 visitantes.

Feria del Mundo 2026 en Coyoacán: fechas, países y gastronomía Diana Oliva

Qué países y expositores participan en la Feria del Mundo 2026

La Feria del Mundo 2026 reunirá a 45 expositores de 35 países, destacando la presencia de Nepal, Cuba, Argelia, Japón e India, además de un pabellón especial dedicado a artesanos mexicanos de Oaxaca, Chiapas y Sonora.

Esta fiesta de la interculturalidad (interrelación equitativa entre diversas culturas) albergará representaciones de naciones como Kazajistán, Costa de Marfil, Marruecos, República Checa, Egipto, Tailandia, Rumanía, Hungría y Colombia.

Entre las delegaciones confirmadas, Cuba destaca con el proyecto "Arte en Casa", donde artistas plásticos trasladan su trabajo a objetos domésticos como vajillas y textiles.

"Cada artículo es al mismo tiempo un objeto útil y una obra de autor. Es una oportunidad única para que el visitante lleve a su propia mesa y conviva todos los días con el arte", señaló el licenciado Mario Escalona, director de Presencia Latinoamericana.

Feria del Mundo 2026 en Coyoacán: fechas, países y gastronomía Canva

Oferta gastronómica y textil de la Feria del Mundo en Coyoacán

La oferta incluye platillos tradicionales como choripanes argentinos, pan húngaro y cocina asiática, acompañados de indumentaria artesanal, accesorios, cosmética natural y textiles exóticos traídos directamente por productores de cada región.

El público podrá recorrer los puestos mientras interactúa con expositores nativos. Uno de los elementos de interacción más populares será el pasaporte conmemorativo, el cual los asistentes pueden sellar y personalizar con mensajes en distintos idiomas al visitar cada módulo

OFERTA DESTACADA POR CATEGORÍAS:

Gastronomía: Choripanes, pan húngaro, gastronomía asiática y bebidas típicas de Argentina, Hungría, Japón, India y México.



Choripanes, pan húngaro, gastronomía asiática y bebidas típicas de Argentina, Hungría, Japón, India y México. Artesanías y Textiles: Platería fina, bisutería, bordados e indumentaria tradicional de Nepal, Chiapas, Oaxaca, Sonora y Cuba.

Platería fina, bisutería, bordados e indumentaria tradicional de Nepal, Chiapas, Oaxaca, Sonora y Cuba. Pabellón Nacional: Café de altura, alebrijes, dulces típicos y bebidas de cacao representativos de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Sonora.

El pabellón nacional contará con 10 estados dedicados a preservar las raíces artesanales del centro y sureste del país.

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Muestras artísticas y horarios de la Feria del Mundo 2026

Las actividades artísticas se desarrollarán entre las 11:00 a 19:00 horas, abarcando danza folclórica mexicana, trova cubana, tango argentino, música celta, gaitas escocesas e irlandesas, y batucada brasileña.

Las autoridades confirmaron que el recinto está adaptado con rampas y baños accesibles para atender a personas con discapacidad. Para quienes no puedan acudir de forma presencial, las plataformas digitales de la Feria del Mundo realizarán transmisiones en vivo durante los tres días.

El evento reafirma la idea de los espacios públicos como motores para el entendimiento mutuo, consolidando a la Ciudad de México como un punto de encuentro para el diálogo global.