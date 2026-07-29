¿Cuándo es el Día de la Novia 2026 y cuál es su polémico origen?

El Día de la Novia se celebra cada 1 de agosto y en 2026 caerá en sábado. Aunque la fecha ha adquirido popularidad en México y otros países de Latinoamérica, principalmente por las publicaciones en redes sociales, no se trata de una conmemoración oficial ni tiene un origen histórico completamente definido.

En plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, el llamado Día de la Novia se utiliza para compartir fotografías, mensajes románticos, flores y otros detalles dirigidos a la pareja. Sin embargo, la historia de esta efeméride es más confusa de lo que parece, pues originalmente pudo estar relacionada con la amistad entre mujeres y no necesariamente con las relaciones amorosas.

¿Cuándo es el Día de la Novia en 2026?

El Día de la Novia se conmemora el sábado 1 de agosto de 2026. La fecha se celebra anualmente el mismo día, por lo que no cambia como ocurre con otras efemérides que se trasladan a determinado fin de semana.

Aunque en México se le conoce simplemente como Día de la Novia, su antecedente se encuentra en Estados Unidos bajo el nombre de National Girlfriends Day.

Día de la Novia Pexels

La palabra inglesa girlfriend puede emplearse para hablar tanto de una pareja sentimental como de una amiga. Esa doble interpretación explicaría por qué, con el paso del tiempo, la fecha comenzó a celebrarse de formas distintas.

¿Cuál es el origen del Día de la Novia?

No existe una sola versión comprobada sobre quién creó el Día de la Novia. Algunos calendarios de efemérides señalan que habría aparecido durante los primeros años de la década de los 2000 como una celebración de la amistad femenina.

Una de las versiones atribuye su creación a una mujer conocida como Mistress Susan, quien habría comenzado a celebrarla en 2004 como una oportunidad para que las amigas expresaran agradecimiento y reconocieran el apoyo que se brindaban entre ellas. Sin embargo, esta versión no cuenta con documentación suficiente para considerarse definitiva.

Otra historia sostiene que Allie Savarino Kline y Sally Rodgers impulsaron la fecha en 2006 mediante el desaparecido sitio Sisterwoman.com, también con la intención de reconocer los vínculos de amistad entre mujeres.

Día de la Novia Especial

Debido a que existen distintas versiones y ninguna posee un respaldo institucional, el origen exacto de la celebración continúa sin estar claro.

¿El Día de la Novia es para las parejas o para las amigas?

La respuesta depende de la interpretación que se haga de la palabra girlfriend.

En sus primeras referencias, la fecha parece haber estado dedicada a las amigas y a la importancia de las redes de apoyo entre mujeres. National Day Calendar, por ejemplo, presenta el 1 de agosto como una ocasión para reunirse y celebrar los lazos de amistad femenina.

La confusión surgió porque girlfriend también significa novia. De acuerdo con National Day Archives, el término comenzó a utilizarse durante el siglo XIX para referirse a una amiga, mientras que su sentido romántico se extendió durante las primeras décadas del siglo XX.

Al difundirse la efeméride fuera de Estados Unidos, especialmente mediante publicaciones en internet, el nombre fue traducido como Día de la Novia. Esto favoreció que la celebración se relacionara principalmente con las parejas sentimentales.

día de la novia

Actualmente, ambos significados conviven. Algunas personas aprovechan la fecha para reunirse con sus amigas, mientras que otras la consideran una oportunidad para reconocer a su pareja con una dedicatoria, una cita o algún regalo.

¿El Día de la Novia es una celebración oficial en México?

El Día de la Novia no forma parte de las conmemoraciones oficiales ni representa un día feriado en México. Tampoco existe una institución pública que haya establecido formalmente el 1 de agosto como una fecha dedicada a las novias.

Se trata de una efeméride informal que se ha popularizado por medio de internet, de manera similar a otras fechas como el Día del Novio, el Día del Soltero o el Día del Beso.

Su presencia aumenta conforme se acerca agosto, cuando usuarios comienzan a buscar la fecha y compartir contenido acompañado de frases como “feliz Día de la Novia”. Las marcas y comercios también han incorporado la celebración en promociones de flores, chocolates, restaurantes y experiencias para parejas.

bgpa