Ediciones Era cierra tras 66 años: la crisis financiera pone fin a una histórica editorial mexicana

El sello Ediciones Era, uno de los más relevantes del panorama editorial mexicano y latinoamericano, anunció este día el cese de sus operaciones comerciales y editoriales, debido a problemas financieros.

Esto, luego de 66 años de vida y tras haber publicado libros tan emblemáticos como “Las batallas en el desierto” e “Inventario”, de José Emilio Pacheco; “Días de guardar”, de Carlos Monsiváis; “El arte de la fuga”, de Sergio Pitol; “Luto humano”, de José Revueltas; y “Paradiso”, de José Lezama Lima, entre muchos más.

Foto: Instagram Ediciones Era

La noticia llegó a través de una circular titulada “Ediciones Era detiene sus operaciones”, enviada por los editores a librerías y clientes, en el cual se detalla las razones de su inminente cierre. Además, trascendió que en los próximos días el sello realizará el anuncio oficial a todo el público.

El equipo de Ediciones Era les informa que la editorial suspenderá sus actividades y a partir de este momento irá cerrando cuentas con todas las librerías y puntos de venta que tienen sus libros. Nuestros agentes (representantes) se irán poniendo en contacto con cada uno de ustedes con el fin de llevar a cabo este proceso lo más ágilmente posible”, detalló en la misiva.

Reconoció que el cierre se debe a circunstancias financieras: “Hoy, a 66 años de la publicación del primer libro de Ediciones Era, nos vemos en la necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros. La red de librerías que existía antes de la pandemia y que garantizaba nuestra subsistencia desapareció, al grado de que las ventas se desplomaron hasta ser apenas del 25 por ciento de lo que eran antes”.

Fotos: Instagram Ediciones Era

Y agregó: “Estos últimos seis años hemos luchado de mil maneras para mantener la editorial viva, pero los ingresos para lograrlo no han llegado. Con muchos esfuerzos pagamos varias deudas en las que incurrimos durante la pandemia, pero, aun así, las cantidades que debemos siguen aumentando. Vendimos la casa de Era en la colonia Roma y gracias a eso, en este momento, estamos en condiciones de hacer algunos pagos y de detener la operación de la editorial para no caer en deudas impagables.

Les agradecemos todos los años de trabajo conjunto. El espacio que les han dado a nuestros libros y el interés en nuestro sello, nuestros autores y nuestros temas a lo largo de las décadas. Ha sido un privilegio contar con ustedes para la difusión de los libros de Ediciones Era”.

UN SELLO QUE SE FUNDÓ EN 1960

De acuerdo con la página oficial del sello que dirige Marcelo Uribe, “Ediciones Era se fundó en 1960 y desde entonces ha sido una de las más importantes editoriales mexicanas. A lo largo de sus sesenta años de vida ha publicado novela, poesía, cuento, crónica, historia, ciencias sociales, arte y libros para niños y jóvenes y actualmente su catálogo se compone de más de 500 títulos”.

Además, describe que su catálogo incluye a muchos de los mejores escritores de México, que fueron publicando sus obras durante el último medio siglo, como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Coral Bracho, Alberto Ruy Sánchez y muchos otros que son ya autores clásicos, así como autores de generaciones más recientes.

Foto: Instagram Ediciones Era

EL ORIGEN DE LAS IDEAS

En un texto publicado por Vicente Rojo (1932-2021) en el Centro Virtual Cervantes, relató que en 1959 propuso a José Azorín y a los hermanos Espresate, sus amigos y colaboradores de imprenta Madero, la creación de una pequeña editorial, cuyos libros se pudieran imprimir en los tiempos en que las máquinas estaban inactivas.

El proyecto contó con el apoyo entusiasta de don Tomás Espresate, quien puso una sola condición: que la editorial estuviera compuesta exclusivamente por jóvenes (ninguno de nosotros contaba aún con treinta años).

Así que con las iniciales de nuestros apellidos y una gran inconsciencia formamos Ediciones Era. Neus Espresate quedó al frente (sus hermanos Jordi y Quico salieron a trabajar fuera de México, pero enseguida se incorporaron Pili Alonso, Nuri Galipienzo y Estela Forno) y comenzamos a publicar libros con los amigos escritores más cercanos como autores y asesores, y, obviamente, con diseños míos. Las dos primeras colecciones se iniciaron con libros de Fernando Benítez, dijo.